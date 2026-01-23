Máxima alerta en Villa Lago Rivadavia: el fuego no da tregua y ordenan evacuaciones preventivas

La situación ígnea en el sector de Villa Lago Rivadavia ha escalado a niveles críticos durante la última jornada. El incendio, que se originó en el Parque Nacional Los Alerces y ahora afecta áreas de jurisdicción de la provincia de Chubut, se mantiene en estado activo y fuera de control. El panorama se vio severamente agravado por un combo meteorológico adverso marcado por el ascenso de la temperatura, un marcado descenso en la humedad ambiente y ráfagas de viento con rotaciones locales que avivaron las llamas de manera impredecible.

Hacia el cierre del día, la zona alta de Villa Lago Rivadavia, específicamente en el sector denominado Solís, registró fuertes reactivaciones que obligaron a las autoridades a tomar medidas de emergencia. Personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana se desplazó hasta el área de Marta Marchand para emitir avisos de autoevacuación preventiva a los pobladores, ante la proximidad del frente de fuego a las zonas residenciales. Para mitigar el riesgo, se dispuso la incorporación inmediata de diversas dotaciones de Bomberos Voluntarios que se encargan de realizar guardias nocturnas estratégicas destinadas exclusivamente a la protección de viviendas e infraestructura crítica.

El despliegue logístico es masivo y cuenta con la colaboración de múltiples instituciones de distintas jurisdicciones. Actualmente, el operativo cuenta con una fuerza de 83 combatientes en la línea de fuego y un equipo de apoyo que supera las 90 personas. En cuanto a los recursos materiales, el despliegue incluye una flota de 30 camionetas, 11 autobombas y 5 camiones cisterna, además de maquinaria vial y puestos de comando móviles. Se espera que en las primeras horas del sábado se sume un refuerzo de brigadistas provenientes del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y de la provincia de Santa Cruz para intensificar las tareas de ataque directo.

Desde el aire, la estrategia de contención se apoya en un robusto dispositivo que incluye un helicóptero con capacidad de carga de 4000 litros, dos aviones anfibios y dos aviones hidrantes. El trabajo conjunto entre organismos como el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, Gendarmería Nacional, la Policía y brigadas de distintas provincias busca cercar el avance de las llamas en un contexto de extrema complejidad topográfica y climática. La prioridad absoluta de las próximas horas reside en salvaguardar la integridad de los habitantes y contener los focos que amenazan con expandirse hacia áreas boscosas vírgenes.

E.B.W.