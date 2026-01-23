El legado de Spinetta: Argentina celebra el Día Nacional del Músico

Cada 23 de enero, Argentina celebra el Día Nacional del Músico, una fecha establecida por ley en 2015 con el objetivo de valorar la importancia de los trabajadores de la música y reflexionar sobre las condiciones en las que desarrollan su arte.

La elección de este día no es casual: se estableció en conmemoración al nacimiento de Luis Alberto Spinetta (1950-2012). "El Flaco", líder de bandas emblemáticas como Almendra, Pescado Rabioso e Invisible, es considerado un pilar fundamental del rock nacional y un poeta cuya obra trascendió fronteras, influyendo a generaciones enteras de artistas.

Una ley con sentido federal

La celebración fue impulsada por el Instituto Nacional de la Música (INAMU) y aprobada por el Congreso de la Nación mediante la Ley 27.106. Más allá del homenaje a Spinetta, la jornada busca poner de relieve la identidad musical de cada región del país, desde el folclore y el tango hasta el rock, el jazz y los ritmos urbanos.

Derechos y formación

El Día Nacional del Músico también funciona como una plataforma para difundir los derechos de los artistas, promover la formación profesional y debatir sobre las políticas públicas necesarias para el sector. A lo largo de todo el país, organizaciones de músicos independientes suelen realizar charlas, clínicas de instrumentos y festivales gratuitos para celebrar este oficio.

"La música es un lenguaje que nos conecta y nos define como sociedad", señalan desde los distintos colectivos de artistas que hoy, en centros culturales y plazas de todo el país, recordarán el legado de Spinetta y celebrarán el presente de la escena musical argentina.

