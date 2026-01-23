Escándalo en Alianza Lima: tres jugadores denunciados por abuso sexual en Uruguay

El club Alianza Lima se encuentra en el centro de una fuerte crisis institucional tras conocerse una denuncia penal por abuso sexual con acceso carnal contra tres de sus principales figuras: el ex defensor de Boca Juniors, Carlos Zambrano, junto a Miguel Trauco y Sergio Peña.

Los hechos habrían ocurrido el pasado 18 de enero en un hotel de la ciudad de Montevideo, Uruguay. Según la denuncia presentada por una joven argentina de 22 años, ella y una amiga asistieron al lugar tras una invitación del propio Zambrano. El relato indica que, tras compartir bebidas alcohólicas en una de las habitaciones, la denunciante habría sido agredida sexualmente por los tres futbolistas mencionados.

Protocolo y medidas judiciales

Tras el episodio, la joven regresó a la Argentina y buscó asistencia médica en San Isidro y, posteriormente, en el Hospital Muñiz de la Ciudad de Buenos Aires, donde finalmente formalizó la denuncia el 21 de enero.

La causa ha quedado radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°14, bajo la subrogancia del juez Rabbione. Entre las medidas dispuestas por la justicia argentina se encuentran:

La intervención de la División Delitos de Violencia Sexual .

El secuestro de las prendas de vestir que la joven conservó como prueba.

La recopilación de historias clínicas y la realización de pericias médicas bajo el protocolo de delitos contra la integridad sexual.

La entrega de un botón de pánico a la víctima y la intervención del Programa 137 para su asistencia integral.

La respuesta del club

Ante la gravedad de los hechos, la dirigencia de Alianza Lima reaccionó con celeridad emitiendo un comunicado oficial en el que confirmó la separación indefinida de Zambrano, Trauco y Peña del plantel profesional.

“El club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno”, reza el escrito. Asimismo, la institución peruana se puso a disposición de la justicia para colaborar con la investigación, reafirmando su compromiso con los valores institucionales y el respeto hacia las personas.









