Crisis en Los Alerces: Parques Nacionales desplazó a la Intendencia y dispuso la intervención del área

En una decisión de fuerte impacto institucional y político, la Administración de Parques Nacionales (APN) resolvió intervenir el Parque Nacional Los Alerces. La medida implica el desplazamiento transitorio de las funciones de la Intendencia del área, las cuales serán asumidas por un Comité de Intervención que tendrá la tarea de normalizar el funcionamiento institucional y asegurar la protección de los bienes ambientales.

La resolución surge tras una evaluación integral realizada en el terreno por una delegación de altos mandos de la APN, encabezada por su titular, Sergio Álvarez, junto a directivos de Operaciones y de la Dirección de Lucha contra Incendios Forestales (DLIFE). Este equipo técnico permaneció en la zona desde el pasado 6 de enero analizando la respuesta operativa ante la crisis.

Emergencia ígnea y reorganización

El principal argumento para esta medida de excepción es la emergencia ígnea que atraviesa el sector. Según las autoridades nacionales, tras el relevamiento realizado, se consideró imperativo adoptar medidas inmediatas de carácter organizacional para fortalecer las acciones operativas desplegadas frente al fuego. La intervención busca garantizar una gestión más eficaz y coordinada en el manejo de los recursos destinados a combatir el siniestro.

El escenario judicial

Además de la urgencia ambiental, la APN reconoció que la intervención responde a la necesidad de extremar los recaudos institucionales frente a las actuaciones judiciales radicadas en la Fiscalía Federal de Esquel.

Sin interferir en las competencias propias del Poder Judicial, la administración nacional busca que la nueva conducción transitoria preserve el adecuado funcionamiento del área protegida mientras se desarrollan las investigaciones de público conocimiento.

Con este movimiento, se espera restablecer la conducción integral del Parque conforme a la Ley N° 22.351, atendiendo tanto los objetivos de conservación como la compleja situación excepcional que afecta a la comunidad y al ecosistema de la región.

F.P