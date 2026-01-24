Escenario crítico en Los Alerces: el fuego ya afecta más de 10 mil hectáreas y enfrentan jornadas decisivas

Las brigadas de terreno en el Parque Nacional Los Alerces enfrentan este fin de semana un panorama sumamente complejo. Según el último reporte emitido desde Villa Futalaufquen, las condiciones de calor intenso y ráfagas de viento variables, sumadas a las pendientes pronunciadas y el riesgo de desprendimiento de rocas, configuran jornadas decisivas para el control del siniestro.

Actualmente, se estima que la superficie afectada supera las 10 mil hectáreas. El avance del fuego presenta un comportamiento extremo en zonas de bosque nativo donde, debido a la sequía, los arroyos no permiten la recarga de los equipos de bombeo. Ante este escenario, la maquinaria vial trabaja a contrarreloj reforzando las fajas cortafuego para intentar frenar la propagación.

Operativo y logística aérea

Un total de 147 personas se encuentran abocadas a las distintas fases de trabajo en los diversos sectores. El apoyo aéreo es fundamental: a pesar de la nubosidad y el humo matutino, operan 3 helicópteros y 4 aviones.

Para garantizar la seguridad del personal, se estableció un dispositivo de monitoreo aéreo constante sobre los puntos de actividad extrema. Además, se utilizan sistemas de transmisión directa desde aviones observadores hacia el gabinete técnico para actualizar el perímetro del incendio en tiempo real.

Guardias nocturnas y restricciones

El Comando Unificado ha dispuesto mantener las guardias nocturnas sobre la Ruta 71. En estas tareas colaboran brigadistas vecinales, guardaparques, bomberos voluntarios y pobladores, con el fin de contener los focos espontáneos que descienden por las laderas durante el atardecer.

En cuanto a la circulación y el uso público, se informaron las siguientes restricciones vigentes:

Ruta 71: Habilitada únicamente hasta el retén de Bahía Rosales (límite sur de operaciones). La Portada Norte permanece cerrada .

Navegación: La actividad recreativa en el Lago Futalaufquen está restringida , ya que los medios aéreos utilizan el espejo de agua para la carga de tanques y helibaldes.

Prioridad vial: Los vehículos oficiales tienen prioridad absoluta. Se recuerda que la velocidad máxima permitida dentro del Parque es de 40 km/h.

Colaboración institucional

Desde el Comando Operativo Conjunto destacaron el apoyo de fuerzas nacionales (Ejército, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, INTA y Vialidad Nacional) junto a organismos provinciales del Chubut y la Municipalidad de Esquel, además del despliegue coordinado por la Federación de Bomberos Voluntarios.

Se solicita a la población extremar las medidas de prevención, respetar la prohibición del uso de fuego y mantenerse informada a través de canales oficiales para evitar nuevos incidentes en este contexto de riesgo crítico regional.

F.P