El Gobierno del Chubut fortalece el sistema eléctrico de Rawson y el VIRCh

El Gobierno del Chubut supervisó este sábado por la mañana la llegada y los trabajos de montaje de dos transformadores de 10 MVA que serán incorporados al sistema eléctrico de la ciudad de Rawson, en el marco de una obra estructural clave para la capital provincial y el Valle Inferior del Río Chubut (VIRCh).

La incorporación de estos equipos viene a saldar una deuda de muchos años en materia de infraestructura energética, durante los cuales Rawson creció sin contar con la capacidad eléctrica adecuada para acompañar su desarrollo. Esa falta de planificación llevó a que el sistema opere durante años al límite de su capacidad, con reiterados cortes de suministro en los picos de demanda y severas restricciones para el crecimiento urbano, comercial, industrial y de servicios.

Actualmente, las principales estaciones transformadoras del VIRCh trabajan en condiciones críticas. La Estación Transformadora Rawson cuenta con transformadores de 7,5 MVA y 5 MVA, totalizando 12,5 MVA, una potencia claramente insuficiente frente a la demanda actual. En tanto, la Estación Transformadora Puerto Rawson – Playa Unión dispone de dos transformadores de 5 MVA, alcanzando 10 MVA, capacidad que ya no responde a las necesidades de una zona con fuerte expansión urbana y productiva.

En este contexto, la incorporación de dos nuevos transformadores de 10 MVA representa un salto estructural para el sistema eléctrico de Rawson, al incrementar de manera sustancial la potencia instalada, mejorar la confiabilidad del servicio y generar el margen operativo necesario para acompañar el crecimiento de la capital provincial en los próximos años. Esta obra reduce significativamente el riesgo de cortes generalizados y habilita nuevas posibilidades de inversión, expansión urbana y desarrollo productivo, fortaleciendo la calidad de vida de los vecinos.

La inversión destinada a la adquisición de los equipos asciende a $2.100 millones, y forma parte de una política energética clara impulsada por el Gobierno Provincial, orientada a ordenar, planificar y fortalecer la infraestructura eléctrica luego de años de postergaciones y falta de previsión.

Reconfiguración del sistema eléctrico regional

Con la puesta en funcionamiento de los nuevos transformadores, el sistema eléctrico del VIRCh quedará reconfigurado de la siguiente manera:

• Puerto Rawson – Playa Unión: un transformador de 10 MVA y uno de 7,5 MVA, incrementando de manera significativa la capacidad instalada y la confiabilidad del servicio.

• Gaiman: dos transformadores de 5 MVA, fortaleciendo el abastecimiento para la localidad y su zona de influencia.

• Golondrinas: un transformador de 5 MVA y otro de 3,5 MVA, mejorando la capacidad y estabilidad del sistema en la Comarca Andina.

Esta redistribución estratégica permitirá reforzar las estaciones más exigidas, reemplazar equipamiento con riesgo operativo y otorgar mayor margen de operación al sistema eléctrico regional, evitando colapsos y garantizando un suministro seguro y estable para miles de usuarios residenciales, comerciales y productivos.

Trabajo técnico y cortes programados

Los trabajos de montaje, instalación y posterior puesta en servicio de los transformadores se ejecutan íntegramente con personal técnico propio de la Dirección General de Servicios Públicos (DGSP), a través del área de Energía y Gas. Desde el Gobierno Provincial se destacó el profesionalismo, la experiencia y el compromiso del personal técnico, cuyo trabajo resulta clave para concretar obras estratégicas que fortalecen los servicios esenciales en toda la provincia.

En el marco del operativo, el Gobierno del Chubut agradeció la colaboración de la empresa INFA S.A., que aportó una grúa de 130 toneladas, equipamiento indispensable para el izaje y montaje seguro de transformadores de gran porte, en una maniobra de alta complejidad técnica.

Los trabajos de montaje y reconfiguración del sistema se desarrollarán desde el sábado y hasta el lunes, y requerirán la realización de cortes programados de suministro eléctrico en Rawson, Puerto Rawson, Playa Unión y Gaiman.

Desde el Gobierno Provincial se solicita a los vecinos las disculpas correspondientes por las molestias ocasionadas, destacando que se trata de tareas imprescindibles para concretar una obra estructural largamente esperada, que permitirá mejorar de manera definitiva la calidad y la confiabilidad del servicio eléctrico en la región. Los cortes se realizan de forma coordinada con las cooperativas locales, priorizando la seguridad del personal y la normalización progresiva del suministro.

