24 de Enero de 2026
24 de Enero de 2026
sociedad
Por Redacción Red43

Noches de Verano en Esquel: Tía María se presenta este sábado en Berlina

En una nueva edición de las Noches de Verano, la cervecería de 9 de Julio se prepara para un evento al aire libre.
Por Redacción Red43

Esquel se prepara para una nueva edición de las "Noches de Verano" de la mano de Berlina Patagonia Brewery. Este sábado 24 de enero, la cervecería ubicada en 9 de Julio 778 (entre Mitre y Belgrano) propone una velada a pura fiesta con el show en vivo de Tía María.

 

 

La cita comenzará a partir de las 22:00 hs, con la promesa de una calle cortada para disfrutar de la mejor cumbia, buena cerveza y el ambiente ideal para compartir con amigos. Si buscás un plan para cerrar el sábado con ritmo y alegría, Berlina es el punto de encuentro asegurado.

 

 

F.P

 

