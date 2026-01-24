Emergencia en Los Alerces: llegan refuerzos de cuatro provincias para frenar el avance del fuego

En un escenario marcado por condiciones climáticas adversas y la dinámica cambiante del fuego en el Parque Nacional Los Alerces, la coordinadora del Comité de Emergencia, Laura Mirantes, brindó detalles sobre el refuerzo del operativo. Según explicó la funcionaria, la prioridad absoluta de la gestión es el cuidado de la vida de las personas y la preservación del patrimonio natural.

"Ante las condiciones climáticas adversas, el incendio tuvo un comportamiento dinámico que nos obligó a intensificar el operativo y reforzar las tareas de combate en todos sus frentes", señaló Mirantes. En ese sentido, destacó que la operatividad ya supera los 500 brigadistas, gracias a la incorporación de 70 efectivos provenientes de San Juan, San Luis, Córdoba y Santa Cruz.

Evacuaciones preventivas y monitoreo

Mirantes informó que, debido al pronóstico meteorológico desfavorable, los equipos de Defensa Civil realizaron recorridas preventivas en el área de Marta Marchand, cerca de Villa Lago Rivadavia. Como resultado, seis familias fueron evacuadas de manera preventiva para garantizar su seguridad ante el avance de las llamas.

Respecto al apoyo aéreo, la coordinadora confirmó que hay 15 medios desplegados que se mantienen a la espera de una mejora en la visibilidad para continuar con las descargas de agua de manera efectiva.

Información oficial las 24 horas

Para llevar tranquilidad a la zona y evitar la propagación de rumores, Mirantes puso a disposición de los pobladores el centro del COEM (Comité de Emergencia Municipal). El puesto está ubicado en diagonal al Centro Comunitario y funciona con guardia permanente.

"Estamos apostados las 24 horas para ponerlos en conocimiento a través de esta información que es oficial, para que toda duda que tengan puedan atacarla directamente acá", enfatizó la coordinadora. Las tareas en el terreno continúan con un fuerte enfoque en el sistema de anclajes, fajas cortafuegos y, fundamentalmente, el enfriamiento de los sectores críticos.

F.P