Ariel Rodríguez, el elegido para normalizar la gestión del Parque Nacional Los Alerces

La Administración de Parques Nacionales (APN) parece haber encontrado en la experiencia y el conocimiento territorial la clave para timonear la crisis que atraviesa el Parque Nacional Los Alerces. Según trascendió de fuentes calificadas del organismo, el guardaparque Ariel Lisandro Rodríguez Albertani sería el elegido para presidir el Comité de Intervención que asumirá las riendas del área protegida.

La designación, que se aguarda sea oficializada en las próximas horas, se da en un contexto de extrema complejidad: una emergencia ígnea que ya afecta miles de hectáreas y una intervención administrativa dispuesta para regularizar el funcionamiento institucional del parque, sumado a las actuaciones que tramita la Fiscalía Federal de Esquel.

Un regreso a sus raíces profesionales

Rodríguez no es un extraño para Los Alerces; por el contrario, representa un perfil de "continuidad técnica". Con más de 28 años en el sistema, el 99% de su carrera la desarrolló en este parque nacional al que llegó a finales de los años 90.

Su foja de servicios incluye haber escalado por todos los niveles de mando dentro del área: fue Jefe de Zona Norte, lideró el Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) —un antecedente vital para el escenario actual—, se desempeñó como Jefe del Cuerpo de Guardaparques y finalmente fue su Intendente entre 2017 y 2020.

Gestión de riesgo y rol del Comité

En los últimos años, Rodríguez trabajó en el nivel central de la APN, especializándose en la gestión de riesgos, emergencias y desastres. Esta formación técnica es la que el Gobierno Nacional busca capitalizar para normalizar la operatividad de un sitio que es Patrimonio Mundial de la Humanidad.

De confirmarse su nombramiento, Rodríguez liderará el Comité que desplazará transitoriamente las funciones de la Intendencia actual. Su misión principal será doble: por un lado, garantizar la eficacia en el combate contra el fuego y la protección de los bienes ambientales; por otro, asegurar la transparencia y regularidad administrativa ante los requerimientos de la Justicia Federal.

Actualmente, Rodríguez se desempeña como intendente del Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino en Santa Cruz, pero su inminente regreso a Chubut marca una apuesta de la APN por "poner la casa en orden" con un funcionario que conoce cada sendero, cada recurso y cada desafío operativo de Los Alerces.

