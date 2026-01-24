25°
24°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 24 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad
24 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Ariel Rodríguez, el elegido para normalizar la gestión del Parque Nacional Los Alerces

Ante la intervención del área protegida, Parques Nacionales apuesta por un especialista en gestión de riesgos y ex jefe del ICE para regularizar el funcionamiento operativo y judicial del parque.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Administración de Parques Nacionales (APN) parece haber encontrado en la experiencia y el conocimiento territorial la clave para timonear la crisis que atraviesa el Parque Nacional Los Alerces. Según trascendió de fuentes calificadas del organismo, el guardaparque Ariel Lisandro Rodríguez Albertani sería el elegido para presidir el Comité de Intervención que asumirá las riendas del área protegida.

 

 

La designación, que se aguarda sea oficializada en las próximas horas, se da en un contexto de extrema complejidad: una emergencia ígnea que ya afecta miles de hectáreas y una intervención administrativa dispuesta para regularizar el funcionamiento institucional del parque, sumado a las actuaciones que tramita la Fiscalía Federal de Esquel.

 

 

Un regreso a sus raíces profesionales

 

Rodríguez no es un extraño para Los Alerces; por el contrario, representa un perfil de "continuidad técnica". Con más de 28 años en el sistema, el 99% de su carrera la desarrolló en este parque nacional al que llegó a finales de los años 90.

 

 

Su foja de servicios incluye haber escalado por todos los niveles de mando dentro del área: fue Jefe de Zona Norte, lideró el Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) —un antecedente vital para el escenario actual—, se desempeñó como Jefe del Cuerpo de Guardaparques y finalmente fue su Intendente entre 2017 y 2020.

 

 

Gestión de riesgo y rol del Comité

 

En los últimos años, Rodríguez trabajó en el nivel central de la APN, especializándose en la gestión de riesgos, emergencias y desastres. Esta formación técnica es la que el Gobierno Nacional busca capitalizar para normalizar la operatividad de un sitio que es Patrimonio Mundial de la Humanidad.

 

 

De confirmarse su nombramiento, Rodríguez liderará el Comité que desplazará transitoriamente las funciones de la Intendencia actual. Su misión principal será doble: por un lado, garantizar la eficacia en el combate contra el fuego y la protección de los bienes ambientales; por otro, asegurar la transparencia y regularidad administrativa ante los requerimientos de la Justicia Federal.

 

 

Actualmente, Rodríguez se desempeña como intendente del Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino en Santa Cruz, pero su inminente regreso a Chubut marca una apuesta de la APN por "poner la casa en orden" con un funcionario que conoce cada sendero, cada recurso y cada desafío operativo de Los Alerces.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 PNLA: resuelven la intervención mediante un comité
2
 Crisis en Los Alerces: Parques Nacionales desplazó a la Intendencia y dispuso la intervención del área
3
 Esquel: El municipio intervino ante un intento de usurpación en el acceso a Valle Chico
4
 El incendio en Los Alerces amenaza Villa Lago Rivadavia: Esquel envía bomberos y brigadistas nacionales refuerzan el combate
5
 Máxima alerta en Villa Lago Rivadavia: el fuego no da tregua y ordenan evacuaciones preventivas
1
 “No sirve reunirnos todos juntos, porque cada uno tiene sus particularidades”
2
 Esquel: El municipio intervino ante un intento de usurpación en el acceso a Valle Chico
3
 Emergencia en Los Alerces: llegan refuerzos de cuatro provincias para frenar el avance del fuego
4
 Reforma laboral: el Senado apunta a votarla en febrero
5
 Rubén Patagonia se vuelve mar y viento hoy
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -