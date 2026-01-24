"Todos por un camión": Bomberos de Trevelin lanzan una campaña para adquirir una unidad de ataque rápido

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Trevelin ha puesto en marcha una ambiciosa campaña de recaudación de fondos con un objetivo claro: fortalecer la seguridad de toda la comunidad. Bajo el lema “Todos por un camión para los Bomberos de Trevelin”, la institución convoca a vecinos, instituciones y comercios a colaborar para concretar la compra de una unidad especializada.

Se trata de un camión Renault M210 4x4, un vehículo diseñado específicamente para el combate de incendios forestales y de interfaz. La unidad cuenta con una capacidad de 3.000 litros de agua, sistema digital de espuma, jaula antivuelco y una potente bomba CAMIVA, características técnicas que permitirán una respuesta mucho más ágil y segura ante las emergencias.

Una zona crítica que exige mejores recursos

La experiencia de los últimos veranos ha sido determinante. El ejido de Trevelin no solo abarca el casco urbano, sino una extensa zona de interfaz que incluye a Los Cipreses, Aldea Escolar, Lago Rosario y Sierra Colorada. En estos sectores, donde los hogares conviven con el bosque y las chacras, la velocidad de respuesta es la diferencia entre un foco controlado y una catástrofe.

Además, el cuerpo activo mantiene una presencia fundamental en el Parque Nacional Los Alerces, donde cubren guardias las 24 horas del día en apoyo a las instituciones nacionales y provinciales. "Los recientes incendios demostraron que el equipamiento actual no es suficiente para cubrir un territorio tan amplio y complejo", destacaron desde la Asociación.

Transparencia y formas de colaborar

Para garantizar que cada peso recaudado llegue a su destino, se ha habilitado una cuenta corriente exclusiva en el Banco del Chubut. La comunidad puede realizar sus donaciones de manera directa a través de transferencia bancaria utilizando el alias de la campaña.

Datos de la cuenta:

Alias: somosbomberostreve

CBU: 0830012601002047500029

CUIT: 30-65364514-3

Razón Social: Asoc. Bomberos Vol. Trevelin

Desde la institución enfatizan que "cada aporte, por pequeño que sea, cuenta". Fortalecer al cuartel es, en definitiva, fortalecer la protección de los bosques, las viviendas y, sobre todo, la vida de cada vecino de la región.

F.P