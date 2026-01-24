Los Alerces bajo amenaza extrema: el viento y el avance "en retroceso" complican la batalla contra el fuego

La lucha contra el fuego en el Parque Nacional Los Alerces ha entrado en una fase crítica este fin de semana. Lo que hasta hace poco era un perímetro contenido en ciertos sectores, ha mutado hacia un comportamiento dinámico y peligroso. Los brigadistas en el terreno advierten sobre un fenómeno preocupante: la "quema en retroceso", que está provocando que el fuego regrese sobre áreas que inicialmente no habían sido alcanzadas, devorando vegetación que se mantenía intacta dentro del polígono afectado.

El clima se ha convertido en el principal aliado de las llamas. Las ráfagas de viento que azotan la cordillera no solo avivan los frentes, sino que cambian de dirección constantemente, dificultando cualquier estrategia de ataque directo. A esto se suma un terreno hostil de pendientes pronunciadas, donde el riesgo no es solo el fuego, sino también el posible desprendimiento de rocas y árboles debilitados por el calor.

Un despliegue a contrarreloj

A pesar de la densa nubosidad y los bancos de humo que cubrieron los lagos a primera mañana, el operativo aéreo logró despegar. Actualmente, tres helicópteros y cuatro aviones hidrantes sobrevuelan la zona para apoyar a las 147 personas que combaten las llamas palmo a palmo.

La logística terrestre enfrenta sus propios desafíos: la sequía extrema ha dejado los arroyos de la zona totalmente secos, eliminando la posibilidad de recargar los equipos de bombeo en el lugar. Por ello, el trabajo de las maquinarias viales es fundamental, reforzando fajas cortafuego para intentar salvar el bosque nativo del avance constante de los frentes.

El esfuerzo nocturno y la comunidad

Cuando el sol baja, la tensión no disminuye. Durante el atardecer, la dinámica descendente del incendio genera nuevos focos espontáneos, lo que obliga a mantener guardias nocturnas permanentes en la Ruta 71. Allí, un equipo unido de guardaparques, brigadistas vecinales, bomberos voluntarios y pobladores trabaja sin descanso para evitar que el fuego cruce la calzada.

Información para el visitante

La situación ha obligado a restringir gran parte del movimiento dentro del Parque. Las autoridades recuerdan que:

La Portada Norte permanece cerrada.

Solo se puede circular por la Ruta 71 hasta el retén de Bahía Rosales .

La navegación recreativa en el Lago Futalaufquen está prohibida, ya que el espejo de agua es utilizado exclusivamente por los aviones y helicópteros para la carga de tanques.

Desde el Comando Operativo Conjunto se agradece el apoyo de instituciones nacionales y provinciales, pero se hace un llamado urgente a la responsabilidad ciudadana: en este contexto de riesgo crítico, respetar las restricciones de fuego no es solo una norma, es la única forma de no generar nuevas emergencias mientras el corazón de Los Alerces sigue bajo fuego.

F.P