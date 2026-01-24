Detuvieron a un hombre por causar disturbios y destrozos en el Barrio Roca

Cerca de las 3:00 de la mañana de este sábado, un hombre de 28 años fue aprehendido en el Barrio Roca de Esquel, luego de protagonizar una serie de disturbios y daños en un domicilio del Pasaje Esquel. El hecho fue detectado inicialmente por el Centro de Monitoreo, lo que permitió una rápida respuesta policial.

Al llegar al lugar, efectivos del Comando de la Unidad Regional y de la Comisaría Seccional Primera se encontraron con una situación de alta tensión. El sujeto, identificado como José Misael P., se encontraba en el interior de un patio compartido por dos propiedades, golpeando violentamente puertas y ventanas. Según el reporte oficial, el hombre presentaba signos evidentes de encontrarse bajo los efectos del alcohol o sustancias.

Discusión de pareja y daños

De acuerdo con el testimonio de un testigo presencial, los incidentes habrían comenzado tras la llegada al domicilio de una pareja que aparentaba estar en estado de ebriedad. En un momento dado, la mujer le negó el ingreso al hombre a la propiedad, lo que desencadenó el ataque de furia del sujeto contra la estructura de la vivienda.

Ante la agresividad manifiesta y el daño constatado en los cristales de la casa, los uniformados procedieron a la inmediata demora del masculino, quien fue trasladado a la dependencia policial para los trámites legales correspondientes.

La intervención se enmarca dentro de las tareas de prevención del operativo "Verano Seguro", que busca reforzar la vigilancia en los sectores residenciales de la ciudad durante la temporada estival.

F.P