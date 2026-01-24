22°
24°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 24 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad
24 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Detuvieron a un hombre por causar disturbios y destrozos en el Barrio Roca

El sujeto de 28 años se encontraba bajo los efectos del alcohol e intentó ingresar por la fuerza a una vivienda tras una discusión de pareja. Fue aprehendido por personal de la Comisaría Primera.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Cerca de las 3:00 de la mañana de este sábado, un hombre de 28 años fue aprehendido en el Barrio Roca de Esquel, luego de protagonizar una serie de disturbios y daños en un domicilio del Pasaje Esquel. El hecho fue detectado inicialmente por el Centro de Monitoreo, lo que permitió una rápida respuesta policial.

 

 

Al llegar al lugar, efectivos del Comando de la Unidad Regional y de la Comisaría Seccional Primera se encontraron con una situación de alta tensión. El sujeto, identificado como José Misael P., se encontraba en el interior de un patio compartido por dos propiedades, golpeando violentamente puertas y ventanas. Según el reporte oficial, el hombre presentaba signos evidentes de encontrarse bajo los efectos del alcohol o sustancias.

 

 

Discusión de pareja y daños

 

De acuerdo con el testimonio de un testigo presencial, los incidentes habrían comenzado tras la llegada al domicilio de una pareja que aparentaba estar en estado de ebriedad. En un momento dado, la mujer le negó el ingreso al hombre a la propiedad, lo que desencadenó el ataque de furia del sujeto contra la estructura de la vivienda.

 

 

Ante la agresividad manifiesta y el daño constatado en los cristales de la casa, los uniformados procedieron a la inmediata demora del masculino, quien fue trasladado a la dependencia policial para los trámites legales correspondientes.

 

 

La intervención se enmarca dentro de las tareas de prevención del operativo "Verano Seguro", que busca reforzar la vigilancia en los sectores residenciales de la ciudad durante la temporada estival.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel: El municipio intervino ante un intento de usurpación en el acceso a Valle Chico
2
 Crisis en Los Alerces: Parques Nacionales desplazó a la Intendencia y dispuso la intervención del área
3
 PNLA: resuelven la intervención mediante un comité
4
 El incendio en Los Alerces amenaza Villa Lago Rivadavia: Esquel envía bomberos y brigadistas nacionales refuerzan el combate
5
 Ariel Rodríguez, el elegido para normalizar la gestión del Parque Nacional Los Alerces
1
 “No sirve reunirnos todos juntos, porque cada uno tiene sus particularidades”
2
 Esquel: El municipio intervino ante un intento de usurpación en el acceso a Valle Chico
3
 Emergencia en Los Alerces: llegan refuerzos de cuatro provincias para frenar el avance del fuego
4
 Reforma laboral: el Senado apunta a votarla en febrero
5
 Rubén Patagonia se vuelve mar y viento hoy
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -