Esquel bajo el humo: ráfagas del oeste y visibilidad reducida para este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una máxima de 25°C con vientos que superarán los 50 km/h, mientras que las imágenes satelitales confirman que el humo del incendio en Los Alerces seguirá cubriendo la ciudad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Para este sábado 24 de enero, el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional indica que Esquel tendrá una temperatura mínima de 6°C y una máxima que alcanzará los 25°C. Aunque el pronóstico técnico señala cielo despejado, la realidad visual y ambiental estará marcada por la densa pluma de humo proveniente del incendio en el Parque Nacional Los Alerces, que según el monitoreo satelital de la CONAE y la NASA (FIRMS), se desplaza directamente hacia el casco urbano debido a la dirección del viento.

 

El factor crítico de la jornada será el viento del sector oeste, con velocidades constantes de entre 20 y 30 km/h y ráfagas que podrían tocar los 50 km/h durante la tarde. Este flujo de aire no solo arrastra cenizas y reduce la visibilidad en las rutas de la zona, sino que también complica las tareas de los medios aéreos y brigadistas en el frente de fuego. La humedad ambiente se mantendrá muy baja y no hay probabilidad de precipitaciones, lo que sostiene el índice de peligrosidad de incendios en niveles extremos para toda la cordillera.

 

Hacia la noche se espera un marcado descenso térmico, situando el termómetro cerca de los 10°C, aunque la presencia de humo persistirá mientras las condiciones de ventilación no cambien. Se recomienda a los vecinos limitar la exposición al aire libre y estar atentos a los partes de vialidad, ya que la combinación de humo y polvo en suspensión puede afectar la conducción en los accesos a la ciudad y hacia la zona de Trevelin.

 

 

 

E.B.W. 

 

