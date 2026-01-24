Solidaridad en marcha: Bomberos de Trevelin lanzan campaña para adquirir una unidad de ataque rápido

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Trevelin inició una cruzada solidaria denominada "Todos por un camión", con el objetivo de renovar su flota operativa y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias en zonas de interfaz. La iniciativa surge de la necesidad crítica de contar con equipamiento de última generación para combatir siniestros donde la vegetación se encuentra con el tejido urbano, un escenario recurrente y peligroso para la localidad chubutense. El vehículo seleccionado es un Renault M210 4x4, una unidad de ataque rápido diseñada específicamente para terrenos complejos y fuego forestal, que garantiza una intervención inmediata cuando cada segundo es determinante para salvar vidas y propiedades.

Este camión cuenta con una capacidad de 3.000 litros de agua, sistema digital de espuma y una bomba de alta potencia, además de medidas de seguridad fundamentales como jaula antivuelco y bloqueos de diferencial para acceder a áreas de difícil tránsito. La adquisición permitirá que el cuerpo activo trabaje con mayor eficacia y protección, ya que la unidad se entregará totalmente equipada con tecnología LED, sirenas electrónicas y el service mecánico correspondiente. Desde el cuartel enfatizaron que fortalecer el parque automotor no es solo una mejora institucional, sino una inversión directa en la seguridad de cada vecino y en la preservación del entorno natural que rodea a la comunidad.

Para canalizar la ayuda de los ciudadanos y empresas, se ha habilitado una cuenta corriente exclusiva en el Banco del Chubut. Los interesados en colaborar pueden realizar sus donaciones mediante transferencia bancaria utilizando el alias oficial somosbomberostreve o a través de la CBU 0830012601002047500029. Los integrantes de la asociación destacaron que cualquier aporte es significativo para alcanzar la meta y agradecieron el acompañamiento constante de una sociedad que siempre se muestra predispuesta a cuidar a quienes, día a día, arriesgan todo de manera voluntaria.

E.B.W.