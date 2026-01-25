Cosquín 2026: Yoel Hernández se prepara para una noche emocionante en la Cuarta Luna

El Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026 se prepara para vivir una jornada cargada de sentimiento con la presentación de Yoel Hernández. El artista formará parte de la cartelera oficial de la "Cuarta Luna" el próximo martes 27 de enero, subiendo una vez más al mítico escenario Atahualpa Yupanqui en la Plaza Próspero Molina.

A través de un sentido mensaje, el músico compartió su estado de ánimo con todos sus seguidores: "Gente querida estoy muy FELIZ, muy EMOCIONADO y muy pero muy AGRADECIDO". Esta nueva participación en el festival más importante del país representa un hito significativo en su carrera, reafirmando su vínculo con el público folclórico que lo acompaña en cada paso de su trayectoria.

La presentación de este martes no será una actuación más, ya que el cantante destacó la importancia de quienes lo rodean en este proceso. "Este martes 27, junto a todo mi equipo, mi familia, volvemos a la Plaza Próspero Molina, al escenario Atahualpa Yupanqui. Volvemos a Cosquín", expresó con entusiasmo al confirmar su participación en la programación del evento.

Consciente de la magnitud del evento y del cariño de su audiencia, Hernández se mostró humilde ante el desafío de pisar nuevamente el escenario mayor. "Solo espero estar a la altura de todo el amor que estoy recibiendo. Gracias de corazón por estar conmigo, con nosotros! Que Dios nos guíe una vez más", concluyó el artista en su mensaje de agradecimiento.

La Cuarta Luna de Cosquín contará además con una destacada grilla de artistas que acompañarán la jornada, incluyendo a Lázaro Caballero, Mariana Carrizo, Orellana Lucca, y Lucio “El Indio” Rojas, entre otros grandes referentes de nuestra música. Las entradas para esta noche especial ya se encuentran disponibles a través del sistema Autoentrada.





T.B