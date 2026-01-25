Los Alerces: Brigadistas en alerta máxima por el avance de tres frentes de fuego

El operativo de combate en el Parque Nacional Los Alerces atraviesa horas determinantes debido al comportamiento extremo del fuego en los sectores del Cerro Riscoso, Lago Rivadavia y Laguna Froilán. En un esfuerzo coordinado, 50 combatientes del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) del Chubut, junto a refuerzos del SPLIF Bariloche, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y Bomberos Voluntarios de Cholila y El Hoyo, se abocan prioritariamente al resguardo de viviendas en la zona de Villa Lago Rivadavia.

La intensidad de las llamas obligó en las últimas horas a realizar repliegues preventivos del personal hacia zonas seguras, especialmente en el área de Zanjón Hondo-Bahía Rosales, donde se generaron focos secundarios sobre la Quebrada del León. Para contrarrestar el avance, se inició la operación aérea desde las 07:30 con 6 helicópteros y 3 aviones que trabajan en condiciones de visibilidad reducida por bancos de humo. Actualmente, el Comando Unificado estima que la superficie afectada supera las 10 mil hectáreas.

El trabajo terrestre es reforzado con maquinaria vial para crear fajas de contención en terrenos de difícil acceso y con arroyos secos, lo que dificulta la recarga de equipos de bombeo. Durante la noche, brigadistas, guardaparques y pobladores sostienen guardias en la Ruta 71 para contener los focos espontáneos que se generan al atardecer. Las autoridades recuerdan que la navegación recreativa en el Lago Futalaufquen está restringida por el uso de hidroaviones y solicitan extrema precaución ante las ráfagas de viento variables previstas para la tarde.

T.B