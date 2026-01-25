PNLA: 276 brigadistas de todo el país combatirán el incendio desde este lunes

El Director de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias (DLIFE), Ariel Amthauer, brindó un pormenorizado informe sobre la situación del incendio forestal que afecta al Parque Nacional Los Alerces desde el pasado 9 de diciembre de 2025. Actualmente, los esfuerzos principales se concentran en el denominado "sector 1C", donde se registra el mayor despliegue de recursos humanos y técnicos. En esta área estratégica, 52 brigadistas trabajan de manera intensiva con herramientas de mano, motosierras y líneas de agua, con el objetivo crítico de detener el avance de las llamas.

Este trabajo de infantería está siendo apuntalado por maquinaria vial con una doble misión: por un lado, establecer perímetros de protección para las viviendas de los pobladores más cercanos y, por otro, generar vías de acceso que permitan el ingreso de vehículos de incendio y personal de tierra a zonas de difícil alcance.

Amthauer destacó que, si bien la Dirección de Lucha acompaña desde la gestión y la logística, el Comando Unificado —constituido el 6 de enero tras detectarse comportamientos extremos en el fuego— es el eje de la articulación entre la provincia del Chubut, la Agencia Federal de Emergencias (dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación) y diversas provincias.

El escenario meteorológico, sin embargo, se presenta como un desafío constante. "Las condiciones no son favorables para las tareas de control y extinción", advirtió el Director, señalando que el calor intenso, el viento permanente y el fenómeno de inversión atmosférica retrasan las operaciones de los medios aéreos.

Además, las escasas precipitaciones registradas han estado por debajo del milímetro, lo que resulta insuficiente para impactar sobre el suelo orgánico y el bosque. Pese a esto, Amthauer resaltó que la detención de varios sectores es fruto de las tácticas de combate planificadas diariamente.

De cara a los próximos días, el operativo recibirá un refuerzo masivo de carácter federal. A los recursos ya presentes de Patagonia Austral (Los Glaciares y Tierra del Fuego), se suman brigadistas de la región NEA, provenientes de los parques nacionales El Impenetrable, Chaco, Campo San Juan e Iguazú.

Asimismo, se confirmó que el lunes 26 de enero partirá una aeronave de la Fuerza Aérea Argentina que trasladará a combatientes de las provincias de Salta, Tucumán, Catamarca y Jujuy, junto a personal de las reservas y parques nacionales del norte del país como Calilegua y El Rey.

Con estas incorporaciones, a partir del lunes el incendio estará asistido por un total de 276 brigadistas, incluyendo a la brigada forestal de la Policía Federal Argentina. Semejante despliegue demanda un esfuerzo logístico sin precedentes en cuanto a alojamiento, sanitarios y tiempo de recuperación para el personal. En este sentido, Amthauer expresó un profundo agradecimiento a las municipalidades de Esquel y Trevelin, a los Bomberos Voluntarios, al Ejército Argentino y a los pobladores y concesionarios del Parque, quienes colaboran activamente permitiendo establecer campamentos base y asistiendo en la contención de focos próximos a las rutas para cumplir el objetivo final: detener el avance del incendio.

T.B