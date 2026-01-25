El humo de los incendios invadió Esquel tras un cambio en la dirección del viento

Como viene ocurriendo de manera recurrente desde que se desató la emergencia en el Parque Nacional Los Alerces, la ciudad de Esquel volvió a verse rodeada y afectada por una densa capa de humo. En esta oportunidad, la situación se agudizó durante la jornada del domingo debido a la intensidad de las ráfagas de viento provenientes del sector oeste, las cuales actuaron de forma directa sobre la zona del incendio, empujando la masa de aire contaminado hacia el valle donde se asienta la localidad.

En registros audiovisuales obtenidos durante la tarde, se puede observar claramente cómo una gran columna de humo avanzó sobre el casco urbano, cubriendo la ciudad por completo en pocos minutos. Este fenómeno, lejos de ser un hecho aislado, es una consecuencia directa de la proximidad del fuego y de la dinámica de los vientos cordilleranos que, al soplar con fuerza desde el oeste, canalizan todo el material en suspensión hacia Esquel, reduciendo drásticamente la visibilidad y afectando la calidad del aire de manera notable.

A pesar de la magnitud de la nube de humo que envolvió a Esquel, se produjo un marcado contraste con la situación en la localidad vecina. En Trevelin, el cielo permaneció libre de humo, manteniendo condiciones de visibilidad normales. Esta diferencia se explica por la dirección predominante de las ráfagas, que en esta ocasión desplazaron la pluma de incendio siguiendo una trayectoria que impactó de lleno en Esquel, dejando el área de Trevelin fuera del corredor de transporte de cenizas y partículas.

La persistencia de esta situación mantiene en alerta a la población local, que convive con el humo de manera intermitente según la rotación de los vientos en las zonas de combate. Mientras los brigadistas y medios aéreos enfrentan dificultades extremas en el frente de fuego debido a estas mismas ráfagas, en la ciudad el ambiente se torna denso, dificultando las actividades al aire libre y obligando a los vecinos a tomar precauciones respiratorias ante un escenario que ya se ha vuelto parte de la rutina crítica de este verano.

Las autoridades monitorean el comportamiento de las corrientes de aire, ya que mientras el incendio no logre ser contenido, la presencia de humo en Esquel seguirá dependiendo de la intensidad de los vientos del oeste, que este domingo volvieron a demostrar su capacidad para trasladar la emergencia ambiental directamente al centro urbano.

T.B