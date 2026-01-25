El viento vuelve imparable el avance del fuego y complica el combate

La situación en el Parque Nacional Los Alerces ha escalado a niveles críticos este domingo 25 de enero de 2026. Tras una jornada donde se intensificó la actividad en los tres frentes principales, el fuego presenta actualmente comportamientos extremos, volviéndose prácticamente imparable debido a las fuertes ráfagas de viento de direcciones variables que se registran en la zona. Estas condiciones meteorológicas, sumadas al calor intenso, han conformado un escenario mucho más complejo que el de días anteriores, dificultando tanto el combate terrestre como las operaciones aéreas.

Avance descontrolado y repliegue de brigadistas

La propagación de focos en áreas como el Cerro Riscoso, las nacientes del Arroyo Colehual, Lago Rivadavia y Laguna Froilán ha obligado al repliegue preventivo de los brigadistas de los sectores más comprometidos para priorizar su seguridad. A pesar del esfuerzo de 50 combatientes del SPMF del Chubut, reforzados por delegaciones de Bariloche, personal del SNMF de diversas regiones y bomberos voluntarios, la dinámica del incendio ha generado focos secundarios que dificultan las tareas de contención. En el sector de Zanjón Hondo-Bahía Rosales, la construcción de líneas de defensa se vio interrumpida por la peligrosidad del terreno y la inestabilidad del fuego.

Impacto y restricciones en el tránsito

Ante el avance incontenible de las llamas, las autoridades han dispuesto medidas de seguridad extremas. Se ha informado que se corta por completo la Ruta Provincial N°71 en el tramo que une el Empalme con la Ruta Nacional 40 y Cholila para todo tipo de vehículos hasta nuevo aviso. Esta medida busca evitar incidentes en las zonas próximas al incendio, donde el fuego mantiene una dinámica descendente que genera focos espontáneos durante el atardecer. Se recuerda que la Portada Norte se encuentra cerrada y la navegación recreativa en el Lago Futalaufquen sigue restringida.

Operativo aéreo y superficie afectada

La operación aérea, que cuenta con 6 helicópteros y 3 aviones, se encuentra operando en condiciones de visibilidad reducida debido a los densos bancos de humo presentes en valles y cañadones. Mediante sistemas de observación directa con imágenes 360°, se ha podido estimar que la superficie afectada ya supera las 10 mil hectáreas. Los equipos de apoyo logístico y maquinaria vial continúan reforzando fajas de contención, enfrentándose además a la dificultad de trabajar en terrenos con arroyos secos que impiden la recarga de los equipos de bombeo.

El Comando Operativo Conjunto, integrado por diversas instituciones nacionales y provinciales, agradece la colaboración ciudadana y reitera la prohibición absoluta del uso de fuego en áreas no habilitadas para evitar nuevos incidentes en este contexto de riesgo crítico.

T.B