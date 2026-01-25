Nuevos focos de incendio surgen a pocos kilómetros de las casas en Cholila

La situación en la zona cordillerana ha alcanzado un punto de extrema gravedad en las últimas horas. El incendio continúa avanzando sin dar descanso desde Lago Rivadavia hacia la Localidad de Cholila, demostrando un comportamiento agresivo que las dotaciones de combate no han podido frenar de manera definitiva. Esta progresión constante ha provocado que el frente ígneo se sitúe acercándose rápidamente a pocos kilómetros de las casas, lo que causa temor en los habitantes ante la posibilidad de que el fuego alcance sus hogares y pertenencias.

La preocupación de la comunidad ha crecido exponencialmente debido a que nuevos focos surgieron en las últimas horas cerca de viviendas, lo que ha dispersado los recursos de contención y ha obligado a los vecinos a mantenerse en estado de vigilancia permanente. La visibilidad de las llamas desde los sectores residenciales y la lluvia de cenizas han contribuido a un clima de máxima tensión y alerta en todo el casco urbano y sus alrededores.

Actualmente, el ambiente que se respira en la localidad es de incertidumbre y angustia. Los equipos de emergencia centran sus esfuerzos en proteger las estructuras edilicias, mientras el fuego avanza impulsado por las condiciones climáticas y la sequedad de la vegetación. Los habitantes de Cholila aguardan con temor la evolución de los vientos, conscientes de que la cercanía del incendio representa la amenaza más seria registrada en la zona durante la presente temporada.

T.B