El Hoyo se prepara para una Fiesta Nacional de la Fruta Fina con espíritu solidario

La 38° edición de la Fiesta Nacional de la Fruta Fina se vivirá este año con un fuerte espíritu solidario. El tradicional evento de El Hoyo se realizará a beneficio de las familias damnificadas por el reciente incendio, y con el objetivo de seguir dando impulso a la temporada turística. Del jueves 29 de enero al sábado 31, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una programación que reunirá música, entretenimiento, gastronomía y propuestas culturales para todas las edades.

El escenario principal, ubicado en el predio polideportivo municipal, tendrá grandes atractivos cada noche. El jueves, la jornada contará con el Telebingo, seguido del show central de LBC y Euge Quevedo. El viernes será el turno de la presentación de Yoel Hernández, mientras que el sábado el cierre estará a cargo de El Dipy, en una noche que promete finalizar la fiesta a pura música.

Además de los espectáculos, la Fiesta Nacional de la Fruta Fina contará con una amplia feria de artesanos, puestos gastronómicos, actividades deportivas y espacios recreativos, consolidándose como uno de los encuentros más importantes de la región. Este año, el objetivo del evento es también generar un espacio de acompañamiento y ayuda concreta para quienes atravesaron momentos difíciles, además de generar más movimiento de turistas en la localidad.

La Fiesta Nacional de la Fruta Fina vuelve a ser, una vez más, un punto de encuentro donde la música, la producción local y la solidaridad se unen en una celebración que ya es parte del patrimonio cultural de la Patagonia.

T.B