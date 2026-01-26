16°
21° 11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 26 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad El HoyoChubutRed4338° Fiesta Nacional de la Fruta FinaArtistas
26 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

El Hoyo se prepara para una Fiesta Nacional de la Fruta Fina con espíritu solidario

La 38° edición contará con los shows centrales de LBC con Euge Quevedo, Yoel Hernández y El Dipy. Todo lo recaudado será a beneficio de las familias damnificadas por los incendios.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La 38° edición de la Fiesta Nacional de la Fruta Fina se vivirá este año con un fuerte espíritu solidario. El tradicional evento de El Hoyo se realizará a beneficio de las familias damnificadas por el reciente incendio, y con el objetivo de seguir dando impulso a la temporada turística. Del jueves 29 de enero al sábado 31, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una programación que reunirá música, entretenimiento, gastronomía y propuestas culturales para todas las edades.

 

El escenario principal, ubicado en el predio polideportivo municipal, tendrá grandes atractivos cada noche. El jueves, la jornada contará con el Telebingo, seguido del show central de LBC y Euge Quevedo. El viernes será el turno de la presentación de Yoel Hernández, mientras que el sábado el cierre estará a cargo de El Dipy, en una noche que promete finalizar la fiesta a pura música.

 

Además de los espectáculos, la Fiesta Nacional de la Fruta Fina contará con una amplia feria de artesanos, puestos gastronómicos, actividades deportivas y espacios recreativos, consolidándose como uno de los encuentros más importantes de la región. Este año, el objetivo del evento es también generar un espacio de acompañamiento y ayuda concreta para quienes atravesaron momentos difíciles, además de generar más movimiento de turistas en la localidad.

 

La Fiesta Nacional de la Fruta Fina vuelve a ser, una vez más, un punto de encuentro donde la música, la producción local y la solidaridad se unen en una celebración que ya es parte del patrimonio cultural de la Patagonia.

 

 

T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Nuevos focos de incendio surgen a pocos kilómetros de las casas en Cholila
2
 Tras las fuertes ráfagas de vientos el fuego rodea la Laguna Villarino
3
 Los Alerces: Brigadistas en alerta máxima por el avance de tres frentes de fuego
4
 El viento vuelve imparable el avance del fuego y complica el combate
5
 Cortan la Ruta Provincial N°71 por el avance del fuego
1
 El fuego en PNLA está a 22 kilómetros de Esquel
2
 “No sirve reunirnos todos juntos, porque cada uno tiene sus particularidades”
3
 Esquel: El municipio intervino ante un intento de usurpación en el acceso a Valle Chico
4
 Emergencia en Los Alerces: llegan refuerzos de cuatro provincias para frenar el avance del fuego
5
 Medidas estrictas para prevenir incendios en las reservas de Esquel
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -