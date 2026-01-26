22°
21° 10°
Esquel, Argentina
Lunes 26 de Enero de 2026
26 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Solidaridad federal: se intensifica el operativo contra el fuego en Los Alerces

Brigadistas de distintas provincias y fuerzas nacionales se unen en un despliegue coordinado para combatir los focos activos en el Parque Nacional, sumando recursos técnicos y apoyo logístico.
Por Redacción Red43

El combate contra los incendios forestales en el Parque Nacional Los Alerces ha tomado una escala de cooperación nacional sin precedentes ante la gravedad de la situación crítica que atraviesa la región. En un esfuerzo articulado que trasciende las fronteras provinciales, el despliegue cuenta actualmente con la participación activa de brigadistas enviados por los gobiernos de Catamarca y Jujuy, quienes se integraron de inmediato a las tareas de contención en el terreno. Esta respuesta federal se complementa con la labor estratégica del Ejército Argentino y la Administración de Ferrocarriles del Estado, instituciones que trabajan de manera conjunta para garantizar la operatividad de los equipos en las zonas más afectadas por las llamas.

 

La logística aérea ha resultado fundamental para agilizar el arribo de refuerzos en las últimas horas. Gracias a un vuelo especial coordinado por la Fuerza Aérea Argentina, se logró el traslado efectivo de especialistas y técnicos provenientes de Tucumán y Salta. Este contingente, según información compartida por las redes de Parques Nacionales, se suma al dispositivo de seguridad y manejo del fuego que ya se encontraba en marcha bajo la dirección del gobierno del Chubut. Asimismo, la red de apoyo continúa expandiéndose con la llegada de dotaciones de bomberos voluntarios de San Luis, consolidando un frente unido que busca frenar el avance del fuego y proteger la biodiversidad del patrimonio natural.

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

1
 Nuevos focos de incendio surgen a pocos kilómetros de las casas en Cholila
2
 El fuego en PNLA está a 22 kilómetros de Esquel
3
 El viento vuelve imparable el avance del fuego y complica el combate
4
 Cortan la Ruta Provincial N°71 por el avance del fuego
5
 Lunes de máxima alerta en Cholila por el avance del fuego
