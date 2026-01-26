Chubut bajo fuego: la angustia de los pobladores ante el avance de las llamas en Cholila

La provincia de Chubut atraviesa una de las crisis ambientales más severas de las últimas dos décadas debido a la convergencia de dos grandes incendios forestales que mantienen en vilo a la localidad de Cholila. El avance de las llamas se ha vuelto impredecible debido a un calor extremo y una sequía que persiste desde hace casi dos años, factores que se combinan con una enorme cantidad de combustible vegetal acumulado en el suelo. Esta situación, sumada a ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, ha generado un efecto de pinza sobre las zonas pobladas. Los focos que se originaron en el Parque Nacional Los Alerces y en la zona de Epuyén avanzan sin tregua, obligando a las autoridades a realizar evacuaciones preventivas en Villa Lago Rivadavia ante la proximidad del fuego a las viviendas.

En este escenario de incertidumbre, el despliegue operativo cuenta con más de quinientos brigadistas y una decena de medios aéreos que intentan contener los frentes más críticos. Sin embargo, la tarea de la primera línea de combate es sumamente compleja, ya que la rotación constante del viento anula en segundos el trabajo de horas invertido en fajas y cortafuegos. En medio de esta lucha contra la naturaleza, ha surgido un fuerte reclamo social a través de las redes sociales y testimonios directos de los habitantes. Según manifiestan algunos vecinos y productores locales, existe una sensación de desprotección que califican como desesperante, señalando que la asistencia estatal percibida no alcanza a cubrir la magnitud de la catástrofe que amenaza sus hogares y emprendimientos.

Mientras el Comité de Emergencia monitorea minuto a minuto la trayectoria de las llamas hacia el cordón montañoso del Blanco, la preocupación se extiende hacia las localidades vecinas ante la posibilidad de que el incendio continúe su avance hacia Esquel. Las autoridades provinciales mantienen la alerta máxima y centran sus esfuerzos en proteger la conectividad de la Ruta Provincial 71, mientras se investigan las causas de los siniestros para determinar posibles responsabilidades intencionales en este desastre ambiental sin precedentes para la zona.

E.B.W.