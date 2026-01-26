21°
21° 10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 26 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad ComercioTrevelinCAMOCH
26 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Proponen una agenda de diálogo constructivo entre el comercio y el turismo

Desde la Cámara de Comercio de Trevelin, Martín Goicoechea señaló la importancia de generar propuestas concretas frente a la crisis del sector, advirtiendo sobre el impacto negativo que genera la caída de reservas en la cordillera.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Durante el reciente encuentro de cámaras de comercio de Comodoro Rivadavia, Esquel y Trevelin, se analizó la necesidad de unificar criterios para afrontar la situación económica que afecta a la región. Martín Goicoechea expuso que el funcionamiento de las instituciones gremiales empresarias es similar en toda la provincia y que resulta clave compartir experiencias para superar los inconvenientes comunes. En su análisis, remarcó que el objetivo debe ser "pasar de esta cuestión reactiva a una cuestión propositiva", buscando que cada acción de representación ante el Estado incluya soluciones y no solo el planteo de problemas. Al respecto, sostuvo que "muchas veces parece que es una cuestión de juntarse a hacer catarsis", pero que es fundamental avanzar hacia una instancia donde se encuentren puntos en común para elevar propuestas.

 

El dirigente también hizo referencia a las diferencias demográficas y económicas entre la costa y la cordillera, señalando que, a pesar de estas asimetrías, la federación brinda un marco para "honrar esfuerzos" y sumar voluntades. Según expresó, el trabajo local que realizan las cámaras busca mejorar la calidad institucional mediante espacios de intercambio que definió como "absolutamente abiertos, más allá de la postura de cada uno, y constructivos". Esta visión apunta a fortalecer el bloque regional para tener mayor peso en las decisiones que afectan al sector comercial de la zona.

 

En cuanto a la realidad local, Goicoechea describió un panorama difícil para la actividad económica, mencionando que "han caído muchas reservas" y que existe una inquietud marcada por el futuro del turismo. Explicó que el comercio y el turismo son actividades complementarias y que cualquier perjuicio al entorno natural afecta la base sobre la cual se planifica el desarrollo regional. En este sentido, advirtió que "hay una preocupación muy importante, porque además se está perjudicando y afectando fuertemente el recurso, el recurso turístico, que es el que nos ha permitido llegar hasta acá".

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Nuevos focos de incendio surgen a pocos kilómetros de las casas en Cholila
2
 El fuego en PNLA está a 22 kilómetros de Esquel
3
 Desolación en Los Alerces: El fuego avanza sin control y las imágenes del cerro confirman la devastación
4
 Lunes de máxima alerta en Cholila por el avance del fuego
5
 ¿Un OVNI en La Araucanía? Sorpresa por un avistamiento en Curarrehue
1
 El fuego en PNLA está a 22 kilómetros de Esquel
2
 Alerta máxima en la cordillera: el fuego amenaza con unirse y avanza hacia Esquel
3
 Esquel: El municipio intervino ante un intento de usurpación en el acceso a Valle Chico
4
 Emergencia en Los Alerces: llegan refuerzos de cuatro provincias para frenar el avance del fuego
5
 Medidas estrictas para prevenir incendios en las reservas de Esquel
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -