14°
21° 10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 26 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Incendio en PNLAIncendio en Parque Nacional Los AlercesEmergencia ÍgneaEsquelcholila
26 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Alerta máxima en la cordillera: el fuego amenaza con unirse y avanza hacia Esquel

Los incendios en Los Alerces y Puerto Patriada ya arrasaron 35.000 hectáreas y se encuentran a solo 15 kilómetros de fusionarse. El avance es imprevisible debido a ráfagas que superan los 50 km/h
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La situación ígnea en la provincia de Chubut ha tomado dimensiones sin precedentes con la amenaza latente de que los dos grandes focos activos se unan en un solo frente ígneo de magnitud incontrolable. El incendio originado en el Parque Nacional Los Alerces el pasado 9 de diciembre y el de Puerto Patriada, activo desde inicios de enero, se encuentran a una distancia crítica de apenas 15 kilómetros. Esta posible fusión, sumada a las condiciones climáticas extremas y la sequía acumulada, pone en riesgo inminente a las poblaciones cercanas y ha generado un estado de alerta total en la ciudad de Esquel.

 

 

En la imagen se observan los grandes poblados en color rosa. En rojo, son los sectores afectados por los incendios. 

 

 

Actualmente, el despliegue para combatir las llamas cuenta con cerca de 500 brigadistas y 20 medios aéreos, mientras se coordina la llegada de refuerzos y equipamiento desde distintos puntos del país para contener el avance sobre la zona de Cholila. Cabe recordar que en medio de esta emergencia la Administración de Parques Nacionales tomó la decisión histórica de intervenir el Parque Nacional Los Alerces, una medida motivada no solo por la gravedad del desastre ambiental que ya consumió más de 35.000 hectáreas, sino también tras denuncias por presunta negligencia en el manejo inicial del fuego. El operativo se concentra ahora en intentar frenar la propagación terrestre antes de que la unión de los focos genere un comportamiento del fuego aún más extremo.

 

 

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El fuego en PNLA está a 22 kilómetros de Esquel
2
 Desolación en Los Alerces: El fuego avanza sin control y las imágenes del cerro confirman la devastación
3
 Lunes de máxima alerta en Cholila por el avance del fuego
4
 ¿Un OVNI en La Araucanía? Sorpresa por un avistamiento en Curarrehue
5
 Alerta máxima en la cordillera: el fuego amenaza con unirse y avanza hacia Esquel
1
 El fuego en PNLA está a 22 kilómetros de Esquel
2
 Alerta máxima en la cordillera: el fuego amenaza con unirse y avanza hacia Esquel
3
 Esquel: El municipio intervino ante un intento de usurpación en el acceso a Valle Chico
4
 Emergencia en Los Alerces: llegan refuerzos de cuatro provincias para frenar el avance del fuego
5
 Medidas estrictas para prevenir incendios en las reservas de Esquel
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -