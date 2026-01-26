Alerta máxima en la cordillera: el fuego amenaza con unirse y avanza hacia Esquel

La situación ígnea en la provincia de Chubut ha tomado dimensiones sin precedentes con la amenaza latente de que los dos grandes focos activos se unan en un solo frente ígneo de magnitud incontrolable. El incendio originado en el Parque Nacional Los Alerces el pasado 9 de diciembre y el de Puerto Patriada, activo desde inicios de enero, se encuentran a una distancia crítica de apenas 15 kilómetros. Esta posible fusión, sumada a las condiciones climáticas extremas y la sequía acumulada, pone en riesgo inminente a las poblaciones cercanas y ha generado un estado de alerta total en la ciudad de Esquel.

En la imagen se observan los grandes poblados en color rosa. En rojo, son los sectores afectados por los incendios.

Actualmente, el despliegue para combatir las llamas cuenta con cerca de 500 brigadistas y 20 medios aéreos, mientras se coordina la llegada de refuerzos y equipamiento desde distintos puntos del país para contener el avance sobre la zona de Cholila. Cabe recordar que en medio de esta emergencia la Administración de Parques Nacionales tomó la decisión histórica de intervenir el Parque Nacional Los Alerces, una medida motivada no solo por la gravedad del desastre ambiental que ya consumió más de 35.000 hectáreas, sino también tras denuncias por presunta negligencia en el manejo inicial del fuego. El operativo se concentra ahora en intentar frenar la propagación terrestre antes de que la unión de los focos genere un comportamiento del fuego aún más extremo.

E.B.W.