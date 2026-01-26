Lunes de máxima alerta en Cholila por el avance del fuego

Cholila se encuentra rodeada por dos incendios forestales que avanzan de manera simultánea desde distintos puntos de la cordillera, generando un escenario de extrema gravedad para la población y para quienes trabajan en el combate del fuego. El avance de las llamas se ve potenciado por fuertes vientos, temperaturas elevadas y una sequía persistente.

Uno de los frentes avanza desde la zona de Villa Lago Rivadavia, donde el fuego se expandió rápidamente por sectores altos y el faldeo oeste del lago, alcanzando áreas de reserva y campos privados. Las ráfagas, que superaron los 50 kilómetros por hora, provocaron focos secundarios y desbordaron las líneas de contención construidas en los últimos días.

El segundo frente se desplaza desde el norte, avanzando por un cañadón detrás de Epuyén en dirección al paraje El Blanco, tras haber atravesado Puerto Patriada, El Hoyo y Epuyén. La combinación de ambos focos mantiene a la localidad en vilo y obligó al corte total de la Ruta Provincial N° 71.

La situación mantiene en alerta a brigadistas y vecinos, que intentan contener el avance del fuego en un contexto climático adverso. Aunque el pronóstico no es favorable, se mantiene la expectativa de posibles lluvias hacia mitad de semana que podrían traer algo de alivio.

