24°
28° 13°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 26 de Enero de 2026
RED43 comarca-andina Incendio PNLApuerto patriadacholila
26 de Enero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Lunes de máxima alerta en Cholila por el avance del fuego

La localidad permanece cercada por dos frentes de incendio forestal que avanzan desde el sur y el norte. El viento, la sequía y las altas temperaturas agravan una situación de por sí crítica. La Ruta N° 71 permanece cortada.  
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Cholila se encuentra rodeada por dos incendios forestales que avanzan de manera simultánea desde distintos puntos de la cordillera, generando un escenario de extrema gravedad para la población y para quienes trabajan en el combate del fuego. El avance de las llamas se ve potenciado por fuertes vientos, temperaturas elevadas y una sequía persistente.

 

Uno de los frentes avanza desde la zona de Villa Lago Rivadavia, donde el fuego se expandió rápidamente por sectores altos y el faldeo oeste del lago, alcanzando áreas de reserva y campos privados. Las ráfagas, que superaron los 50 kilómetros por hora, provocaron focos secundarios y desbordaron las líneas de contención construidas en los últimos días.

 

El segundo frente se desplaza desde el norte, avanzando por un cañadón detrás de Epuyén en dirección al paraje El Blanco, tras haber atravesado Puerto Patriada, El Hoyo y Epuyén. La combinación de ambos focos mantiene a la localidad en vilo y obligó al corte total de la Ruta Provincial N° 71.

 

La situación mantiene en alerta a brigadistas y vecinos, que intentan contener el avance del fuego en un contexto climático adverso. Aunque el pronóstico no es favorable, se mantiene la expectativa de posibles lluvias hacia mitad de semana que podrían traer algo de alivio.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Nuevos focos de incendio surgen a pocos kilómetros de las casas en Cholila
2
 Tras las fuertes ráfagas de vientos el fuego rodea la Laguna Villarino
3
 Los Alerces: Brigadistas en alerta máxima por el avance de tres frentes de fuego
4
 El viento vuelve imparable el avance del fuego y complica el combate
5
 Cortan la Ruta Provincial N°71 por el avance del fuego
1
 El fuego en PNLA está a 22 kilómetros de Esquel
2
 “No sirve reunirnos todos juntos, porque cada uno tiene sus particularidades”
3
 Esquel: El municipio intervino ante un intento de usurpación en el acceso a Valle Chico
4
 Emergencia en Los Alerces: llegan refuerzos de cuatro provincias para frenar el avance del fuego
5
 Medidas estrictas para prevenir incendios en las reservas de Esquel
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -