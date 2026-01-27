24°
Martes 27 de Enero de 2026
El intendente Taccetta recibió al embajador de Alemania en Argentina

El embajador de Alemania en Argentina, Dieter Lamlé, fue recibido por el intendente Matías Taccetta y junto a el visitó el cuartel de Bomberos, entre otras actividades protocolares.
El intendente Matías Taccetta mantuvo un encuentro con el embajador de la República Federal de Alemania en Argentina, Dieter Lamlé, en el marco de su visita a la ciudad por la inauguración de la Plazoleta Alemana, realizada junto a integrantes de la colectividad alemana de Esquel.

 

De la reunión también participaron el cónsul honorario de Alemania en Bariloche, Martín Borchert, y la subsecretaria de Espacios Verdes de la Municipalidad, Carolina Lemir.

 

Durante el encuentro, el embajador expresó su acompañamiento y se puso a disposición de manera solidaria ante la situación que atraviesa la región como consecuencia de los incendios forestales. En ese sentido, el intendente Taccetta brindó un panorama general de la emergencia, detalló los trabajos que se vienen realizando desde el municipio y las acciones de prevención y asistencia que se están llevando adelante de manera articulada con el gobierno provincial y la Administración de Parques Nacionales.

 

Asimismo, se dialogó sobre posibles instancias de cooperación y colaboración, en el marco del vínculo institucional y del acompañamiento internacional ante la emergencia.

 

Tras la reunión, las autoridades se dirigieron al cuartel de Bomberos Voluntarios de Esquel, donde saludaron y agradecieron personalmente el trabajo que vienen realizando en el combate de los incendios. Allí pudieron conocer detalles sobre la indumentaria y el equipamiento con el que cuentan los bomberos, destacando el compromiso y el esfuerzo sostenido del cuerpo activo y de la institución en general.

 

SL

 

