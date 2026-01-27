Cómo se monitorea el avance del incendio entre Los Alerces y Villa Lago Rivadavia

La lucha contra el avance de las llamas en la zona cordillerana requiere no solo de un esfuerzo físico extremo en el terreno, sino también de un soporte técnico y tecnológico de alta precisión. Actualmente, la atención se centra en el Incendio en Sectores Villa Lago Rivadavia y Laguna Villarino, un frente que ha demostrado una complejidad alarmante desde su inicio.

Cronológicamente, el proceso de expansión comenzó en el PN Los Alerces - Pto. Café. El día 21/01 el incendio Pto. Café en PNLA, debido al comportamiento extremo, propagó hacia jurisdicción provincial Villa Lago Rivadavia. Días después, el incendio avanzó hacia la zona de Laguna Villarino, también jurisdicción de la provincial, lo que obligó a redoblar los esfuerzos de control y seguimiento.

La importancia de la información geoespacial

Para hacer seguimiento de avance del fuego y brindar apoyo en la planificación operativa, se elaboran mapas con las anomalías térmicas actualizados dos veces al día. Estos documentos técnicos tienen el fin de visualizar puntos detectados con información de relieve y vegetación, caminos, cursos de agua y localización de infraestructura, permitiendo a los comandos de emergencia anticipar movimientos y proteger áreas clave.

Este nivel de detalle es posible gracias a la cooperación internacional y el uso de herramientas de vanguardia. Las alertas de anomalías térmicas es un servicio brindado por NASA mediante suscripción. Actualmente están operativos 3 satélites que tienen a bordo un sensor VIIRS, y cada uno realiza dos pasadas diarias - en la madrugada y en la tarde, entre las 1:30 y las 4:00 hs AM y PM respectivamente.

Precisión y limitaciones del sistema

El proceso técnico es riguroso: los puntos de calor se detectan a través de sensores de infrarrojo, específicamente diseñados para esa tarea. Es importante destacar que la precisión de localización de los puntos está entre los 380 y 700m, por lo tanto son más bien orientativos. Las alertas llegan por mail aproximadamente 2-3 horas después de las pasadas de los satélites. No obstante, el sistema no es infalible ante las condiciones meteorológicas, ya que en el caso de que hay nubes, éstas pueden obstruir la detección de puntos de calor.

Esta labor de procesamiento y análisis es fundamental para la toma de decisiones en tiempo real. Los mapas elaborados por la Msc. Antje Siebert - Área SIG de la Secretaría de Bosques representan el nexo entre la tecnología espacial y la operatividad de los brigadistas que combaten el fuego en el corazón de la provincia.

T.B