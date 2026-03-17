Se viene el concurso de rosca de Pascuas: ¿Cuándo y dónde será?

La Comarca Andina se prepara para una propuesta con una consigna tradicional y atractivos premios: un concurso de rosca de Pascuas que se realizará en los próximos días.

El evento tendrá lugar el viernes 3 de abril en la Plaza Antiguos Pobladores de El Hoyo, donde las personas participantes presentarán sus elaboraciones ante el público.

Entre los premios anunciaron:

1° premio: $200.000

2° premio: electrodoméstico

3° premio: electrodoméstico

La actividad se desarrollará entre las 14 y las 17 horas.

Inscripciones y requisitos

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de marzo y deberán realizarse de manera presencial en la oficina de Desarrollo Humano (Av. Islas Malvinas 186), de lunes a viernes entre las 7:30 y las 13:30.

Podrán participar personas de la Comarca Andina que cumplan con los siguientes requisitos:

Ser mayores de 18 años

Contar con carnet de manipulación de alimentos vigente

Tener domicilio en la Comarca

O.P.