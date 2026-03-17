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Martes 17 de Marzo de 2026
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17 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Se viene el concurso de rosca de Pascuas: ¿Cuándo y dónde será?

La iniciativa, con cupos limitados y premios en efectivo, invita a participar y pone el foco en la producción casera en la previa de Semana Santa.
Por Redacción Red43

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La Comarca Andina se prepara para una propuesta con una consigna tradicional y atractivos premios: un concurso de rosca de Pascuas que se realizará en los próximos días.

 

El evento tendrá lugar el viernes 3 de abril en la Plaza Antiguos Pobladores de El Hoyo, donde las personas participantes presentarán sus elaboraciones ante el público.

 

Entre los premios anunciaron:

 

  • 1° premio: $200.000

     

  • 2° premio: electrodoméstico

     

  • 3° premio: electrodoméstico

     

La actividad se desarrollará entre las 14 y las 17 horas.

 

 

Inscripciones y requisitos

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de marzo y deberán realizarse de manera presencial en la oficina de Desarrollo Humano (Av. Islas Malvinas 186), de lunes a viernes entre las 7:30 y las 13:30.

 

Podrán participar personas de la Comarca Andina que cumplan con los siguientes requisitos:

 

  • Ser mayores de 18 años

     

  • Contar con carnet de manipulación de alimentos vigente

     

  • Tener domicilio en la Comarca

     

 

O.P.

 

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