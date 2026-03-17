Se viene el concurso de rosca de Pascuas: ¿Cuándo y dónde será?

La Comarca Andina se prepara para una propuesta con una consigna tradicional y atractivos premios: un concurso de rosca de Pascuas que se realizará en los próximos días.
El evento tendrá lugar el viernes 3 de abril en la Plaza Antiguos Pobladores de El Hoyo, donde las personas participantes presentarán sus elaboraciones ante el público.
Entre los premios anunciaron:
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1° premio: $200.000
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2° premio: electrodoméstico
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3° premio: electrodoméstico
La actividad se desarrollará entre las 14 y las 17 horas.
Inscripciones y requisitos
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de marzo y deberán realizarse de manera presencial en la oficina de Desarrollo Humano (Av. Islas Malvinas 186), de lunes a viernes entre las 7:30 y las 13:30.
Podrán participar personas de la Comarca Andina que cumplan con los siguientes requisitos:
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Ser mayores de 18 años
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Contar con carnet de manipulación de alimentos vigente
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Tener domicilio en la Comarca
O.P.