La Pampa también sufre por los incendios forestales: 170 mil hectáreas quemadas

La Pampa es otra de las provincias más afectadas por los incendios forestales el último tiempo. De hecho, ya son casi 170 mil las hectáreas quemadas por el fuego, que comenzó en noviembre del año pasado. En este contexto, el Gobierno provincial anunció una ayuda financiera destinada principalmente a productores agropecuarios que se vieron afectados.

Los datos aportados por Defensa Civil aseguraron que un total de 168.000 hectáreas se vieron perjudicadas, desde el inicio del fuego. Tan solo en diciembre, el fuego había consumido 83.000 hectáreas. El director del organismo de la provincia, David García, señaló que las tareas en aquel entonces se habían concentrado en dos áreas especialmente afectadas. Uno de los focos se había iniciado en la intersección de la Ruta Provincial 28 y 1, en las proximidades de Bernasconi y General San Martín.

El otro evento se desató sobre la Ruta Provincial 12, aproximadamente a 7 kilómetros del cruce con la Ruta Nacional 35, al norte de Santa Rosa. En esa zona de monte bajo, las labores se desarrollaron de manera intensiva para impedir que el fuego avanzara.

No obstante, se conoció que en las últimas horas los equipos de Bomberos Voluntarios combatían las llamas iniciadas por las tormentas eléctricas registradas entre la tarde del miércoles y la madrugada del jueves pasado en la zona de La Pastoril, ubicada a unos 30 kilómetros al noroeste de Santa Isabel.

De hecho, cuatro incendios se registraron en la provincia desde la madrugada del jueves, según informaron fuentes oficiales.

Tres de los focos se localizaron en campos del paraje La Pastoril, mientras que el cuarto se encontraba en la zona de Naicó. El titular de Defensa Civil detalló que los siniestros se originaron entre la tarde del miércoles y las primeras horas del día siguiente, debido a las tormentas eléctricas que afectaron las regiones mencionadas.

En la primera de las localidades, a unos 30 kilómetros al noroeste de la localidad de Santa Isabel, trabajaban dos dotaciones de Defensa Civil junto a una dotación de Bomberos Voluntarios de Victorica. En el sector de Naicó, ubicado a unos 45 kilómetros al sur de Santa Rosa, las tareas de control y combate al fuego estaban a cargo de bomberos voluntarios de Ataliva Roca.

Además de estos cuatro incendios, habían logrado contener otro foco en General Acha iniciado a comienzo de la semana.

Desde comienzos de 2026, varios sectores de la provincia han enfrentado situaciones similares. En la primera semana de enero hubo al menos cuatro focos ígneos en apenas 48 horas. Uno se desató en un campo entre Toay y Quehué y otro se registró en el aeropuerto de la capital provincial.

Así, el Gobierno provincial anunció que otorgará una línea de créditos que busca acompañar la recuperación productiva y facilitar el acceso al financiamiento de quienes sufrieron pérdidas por el fuego en sus establecimientos.

En este sentido, el Ministerio de Producción, a través de la directora de Asistencia Técnica y Financiera, Eugenia Borges, detalló que los montos oscilan entre $4.000.000 y $100.000.000 a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Fondo de Garantía Pampeanas (FoGaPam).

Los préstamos podrán ser utilizados para inversiones en infraestructura dañada, la adquisición de bienes de capital y capital de trabajo asociado a las inversiones necesarias para restablecer la actividad productiva.

Se podrá cubrir hasta el 80% de la inversión total prevista y el plazo máximo para devolverlo será de 48 meses, incluyendo hasta 6 meses de gracia. La tasa de interés será fija en el 28% nominal anual durante el primer año, y variable desde el segundo año. Para consultas sobre las líneas de asistencia, los interesados pueden contactar a la Dirección de Ganadería o la Dirección de Asistencia Técnica y Financiera del Gobierno provincial. A su vez, las autoridades indicaron que, para mayor información y asesoramiento, los interesados pueden comunicarse con la Dirección de Ganadería.