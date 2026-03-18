Varios días desaparecido en las montañas y una caída de 90 metros para para el fatal destino de un turista

El fin de semana pasado la Policía de Tierra del Fuego encontró a Sean Christopher Bartel muerto sobre un sendero que conduce a Laguna Esmeralda. El turista estadounidense era buscado desde hacía casi una semana luego de que la dueña de la vivienda donde se hospedaba denunciara su desaparición. En las últimas horas, salieron a la luz más detalles acerca de su deceso. “Tuvo una muerte trágica”, aseguraron.

El jefe de la comisaría primera de Ushuaia, Martín Bobba, explicó que la zona donde descubrieron el cuerpo está en Ojo de Albino a unos 18 kilómetros de la ciudad. La causa de muerte del hombre de 37 años habría sido provocada por la caída desde una altura de aproximadamente 90 metros.

El operativo de búsqueda se activó luego de que la propietaria del departamento que Bartel había alquilado no lograra contactarlo cuando debía devolver la vivienda. “Todo comenzó el sábado a raíz de que el hombre había alquilado un departamento en Ushuaia y debía devolverlo ese mismos día”, explicó Bobba al medio local TV Pública Fueguina. “Entonces la propietaria se acercó a la comisaría porque no podía contactarlo e inmediatamente comenzaron las investigaciones”, detalló.

La alarma llevó a rastrear sus movimientos, donde supieron que había alquilado un Toyota Etios blanco, el día anterior a su desaparición. Gracias al registro de una cámara de seguridad de la zona supieron que el jueves 12 se retiró del domicilio del barrio Andorra, a las 8 de la mañana. Vestía ropa considerada poco adecuada para actividades de trekking en montaña. Con la información obtenida iniciaron la búsqueda y emitieron una alerta.

El automóvil fue localizado en el estacionamiento del sendero que conduce a Laguna Esmeralda y al glaciar Ojo del Albino, lugares frecuentados tanto por turistas como por excursionistas. Eso permitió enfocar la búsqueda en esa área junto a la Comisión de Auxilio de Ushuaia, la División Delitos Complejos y un equipo de 22 rescatistas.

“El cuerpo fue encontrado sin vida y, si bien no puedo dar precisiones, puedo decir que tuvo una muerte trágica. Habría caído de unos 90 metros de altura por las primeras pesquisas en el lugar”, sostuvo el oficial. Luego de rescatar el cuerpo de la zona de difícil acceso por su geografía agreste y condiciones climáticas cambiantes, lo trasladaron para practicarle la autopsia correspondiente. La misma estaba prevista para este martes pero el dato exacto aún no se conoció.

Una vez finalizadas las pericias, los restos serían trasladados a Estados Unidos, en coordinación con la Embajada de Estados Unidos en Argentina. “Con respecto a la familia, la embajada ya se puso en contacto con un hermano. Una vez que se culmine con las pericias sobre el cuerpo y demás, la misma embajada se encargará de hacer el traslado hacia los Estados Unidos”, aclaró Infofueguina.

Según compartió Minuto Fueguino, los mensajes de despedida que escribieron allegados de la víctima en redes sociales, demostraban su trabajo como periodista y la vida aventurera que llevaba. Era oriundo de la ciudad de Kentucky y viajaba con frecuencia. El hombre había llegado a la Argentina el 3 de marzo y visitó distintos destinos turísticos, como Buenos Aires y El Chaltén.

Los mensajes lamentaron el triste final con frases como “era un buen tipo" o “era una persona hermosa por dentro y por fuera”. “Era una de las personas más actualizadas que conocí, auténticamente curioso y obligado a ir a verlo por sí mismo. Que todos seamos más como Sean”, añadió otra usuaria. Cada una de las palabras reflejaba su estilo de vida. “Era único como periodista y como persona”, “Sean era un talento multidotado” y “era un joven fantástico”, fueron otras de las dedicatorias.