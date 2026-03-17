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Por Redacción Red43

Pedro Aznar en Esquel: ¿Cómo conseguir las entradas?

El reconocido músico, ex Serú Girán, llega a la ciudad con un repertorio de versiones y clásicos y las entradas ya están a la venta.
Por Redacción Red43

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El reconocido músico argentino Pedro Aznar se presentará en Esquel con su espectáculo “Una Noche Entre Amigos”.

 

La propuesta plantea una noche íntima y emotiva que invita a compartir canciones, historias y momentos únicos.

 

Desde sus comienzos con Serú Giran, duetos con Charly García o David Lebón, hasta su amplio recorrido solista donde las composiciones propias siempre estuvieron intercaladas con versiones de música latinoamericana y del mundo.

 

El domingo 19 de abril a las 20 horas en el Auditorio Municipal Esquel.

 

Las entradas están disponibles en boletería del Auditorio Municipal (Belgrano 330).

 


• Online en el siguiente link:

 


https://entradauno.com/landing/pedro-aznar---una-noche-entre-amigos45?idEspectaculoCartel=16143&cHashValidacion=300269be1db95adf56fb9c7f4893de4eefc3e62a

 

 

“En una noche entre amigos se cuentan historias, anécdotas y confidencias. Se bebe y se ríe. Se hace ronda alrededor del fuego y se miran las estrellas, mientras alguien toma una guitarra y empieza a cantar.”

 

SL

 

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