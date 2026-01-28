Cecilia Espinosa detalló el inicio de inscripciones y los objetivos de infraestructura para el 2026

En el inicio de un nuevo ciclo deportivo, el Club Belgrano de Esquel se encuentra en plena etapa de organización y planificación. Cecilia Espinosa, presidenta de la institución, brindó un panorama exhaustivo sobre el presente del club, haciendo hincapié en el proceso de inscripción de jugadores, la renovación del cuerpo técnico y los ambiciosos proyectos de obra civil para este primer semestre.

Inscripciones y requisitos para la temporada 2026

El club ha dado inicio formal al registro de jugadores, abarcando un amplio espectro de edades. "Continuamos con las inscripciones desde el año 2020, que son los más chiquititos, hasta los chicos que son parte de la categoría quinta, que es 2009", explicó Espinosa. La dirigencia remarcó que contar con la información precisa es vital para la gestión de seguros ante la aseguradora por cualquier inconveniente dentro de la cancha, además de permitir un cálculo estimado de la cantidad de jugadores que compartirán los espacios durante el año.

Para los interesados, los horarios de atención administrativa son de miércoles a viernes de 10:00 a 12:00 hs, aunque también se encuentra personal disponible por la tarde, de 17:00 a 20:00 hs. Los requisitos fundamentales para formalizar el trámite son:

Fotocopia del DNI de ambos lados.

En el caso de menores, presencia de un adulto responsable.

Datos de contacto (celular y dirección) y obra social si la tuviera.

Staff técnico y proyecciones competitivas

Tras un 2025 sumamente productivo que contó con 500 jugadores y varias categorías consagradas como campeonas, el club ha reestructurado su cuerpo de profesores para mantener el nivel de competencia. Entre los cambios y confirmaciones se destacan:

Primera Masculina : Sebastián Garat, junto a Sebastián Romero y Cristian Márquez.

Femenino : Continúa la profe Laura Hernández.

Inferiores : Gustavo Guarda (9na y 8va), Giuliano Muñoz (7ma), Fabio Bahamonde (6ta) y Carlos Escarafia (5ta).

Formativas: Regresa Mariano Agüero y se ultiman detalles para un nuevo docente en las categorías 2019-2020.

En cuanto a lo deportivo, Espinosa confirmó que ya presentaron ante la Liga la nota con todas las categorías para el torneo local. Mientras esperan definiciones sobre la modalidad y fecha de inicio, el club ya planea participar del Torneo Aniversario para los más pequeños y otros compromisos por invitación.

Infraestructura: El gimnasio como prioridad

Uno de los puntos más destacados de la gestión es el avance en la infraestructura edilicia. "La prioridad para este primer semestre es poder cerrar ese espacio y hacer las divisiones correspondientes y completar el mini gimnasio", señaló la presidenta. El objetivo es que todas las categorías puedan realizar la preparación física con aparatos propios antes de pasar a la cancha, complementando la obra con una utilería para el orden del recurso de indumentaria.

Debido a las condiciones climáticas de la zona, que suelen limitar los tiempos de construcción, el club se encuentra trabajando actualmente en presupuestos de cierre de obra y mano de obra para aprovechar la ventana de tiempo favorable y consolidar este espacio fundamental para el desarrollo de los deportistas "Patriotas".

T.B