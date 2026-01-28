24°
Comarca Andina, Argentina
Miércoles 28 de Enero de 2026
28 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

El centenario de El Bolsón: un homenaje al corazón de su gente

La localidad rionegrina celebró sus cien años de vida institucional con un emotivo reconocimiento a los antiguos pobladores y vecinos que forjaron la identidad de este valle cordillerano.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La celebración de este centenario marcó un hito histórico para El Bolsón, transformando las calles en un escenario de gratitud hacia quienes transformaron una pequeña aldea de montaña en un destino de relevancia internacional. El acto central estuvo cargado de simbolismo con la distinción de figuras emblemáticas como Senobia Gallardo, quien a sus 104 años representó la longevidad y el esfuerzo de los pioneros. Durante la jornada se recordó con especial afecto a Rosa Cerda, conocida como la abuela del Río Azul, y a otros referentes que dejaron su huella en la comunidad como el fotógrafo Nilo Silvestrone, el productor cervecero Juan Carlos Bahlaj y los doctores Rodolfo Venzano y Armando Miklos.

 

El recorrido por el Camino de los Pioneros permitió rescatar anécdotas vivas, como las de Delia Saldise, hija de uno de los primeros pobladores, quien compartió recuerdos frente al antiguo almacén de ramos generales de su familia. Los festejos incluyeron la inauguración de un monumento conmemorativo y un desfile que unió a diversas generaciones bajo un mismo sentimiento de pertenencia. La presencia de autoridades provinciales y municipales subrayó la importancia de este aniversario, donde se destacó que la verdadera riqueza de la región reside en la hospitalidad de sus habitantes y en el compromiso de las familias que, desde la conformación de la primera Comisión de Fomento en mil novecientos veintiséis, trabajaron para construir un hogar integrado con la naturaleza.

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

