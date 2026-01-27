Reporte de situación: Combate de incendios en Los Alerces y Jurisdicción Provincial

En una jornada marcada por el refuerzo de los recursos humanos y técnicos, las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y el Comando Unificado brindaron un cronograma detallado de las actividades para combatir el incendio que afecta el Brazo Sur del Lago Menéndez, la zona de Lago Verde y Lago Rivadavia.

Refuerzos nacionales e internacionales

El operativo ha alcanzado una dimensión federal e internacional de gran relevancia. Actualmente, se trabaja con más de 600 brigadistas en total. A este contingente se sumó hoy una cuadrilla proveniente de Chile para colaborar con la provincia del Chubut, sumándose a los especialistas de las provincias de Tucumán y Salta que arribaron este lunes a Esquel para intervenir en el Parque Nacional Los Alerces.

Específicamente en terreno, el Comando Unificado mantiene a 185 combatientes asignados a los puntos con actividad extrema, priorizando su seguridad mediante un dispositivo especial de monitoreo aéreo.

Acciones operativas y preventivas

El personal de brigadistas en Esquel realiza tareas de carácter preventivo sobre la Laguna Villarino. Durante la jornada de ayer, una ventana de ventilación permitió despliegue aéreo sobre sectores críticos como Lago Menéndez, Pasarela Arrayanes, Bahía Rosales, Laguna Froilán y Población Neira. No obstante, hacia la tarde se observó un incremento de la actividad ígnea en los frentes principales.

Para mejorar la precisión del combate, se destinó un dron al monitoreo del perímetro en el flanco derecho, desde Punta Brava hacia el Cerro Centinela, proporcionando datos clave sobre puntos de anclaje e infraestructura. Asimismo, se mantiene una guardia nocturna en el sector Lago Menéndez-Bahía Rosales para proteger las estructuras de pobladores y prestadores turísticos.

Condiciones climáticas y logísticas

Para este martes, se espera una temperatura máxima de 20 °C con valores de humedad cercanos al 40%. Aunque la visibilidad es buena al inicio, el factor viento será determinante: se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 40 a 45 kilómetros por hora hacia la tarde-noche.

Debido a la intensidad de las maniobras aéreas, se han dispuesto las siguientes medidas de seguridad:

Navegación restringida : El Lago Futalaufquen está cerrado a la navegación recreativa entre las 8 y las 18 horas para facilitar la recarga de helibaldes.

Tránsito controlado : La Ruta 71 presenta restricciones hasta el retén de Arroyo Centinela, mientras que la Portada Norte se encuentra cerrada.

Velocidad máxima: En los caminos internos del Parque Nacional, el límite es de 40 km/h, con prioridad absoluta para los vehículos oficiales de apoyo logístico.

Cooperación institucional

Desde el Comando Operativo Conjunto se agradeció el respaldo incondicional de instituciones como el Ejército Argentino, Gendarmería, Policía Federal, Prefectura Naval, INTA y Vialidad Nacional, además de los equipos de Protección Civil, el Sistema Provincial de Manejo del Fuego y la Federación de Bomberos Voluntarios del Chubut. Se solicita a la comunidad mantenerse informada exclusivamente por canales oficiales y respetar las normas de convivencia en las áreas habilitadas para no generar nuevos incidentes.

T.B