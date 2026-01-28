Una pareja fue a un hotel a pasar una tarde de pasión, pero todo acabó de la peor manera

Una pareja había decidido tomarse una tarde de pasión, como para liberar tensiones y recuperar la energía amorosa que se estaba perdiendo. Decidieron concurrir a un albergue transitorio, pero la historia no resultó bien: las recriminaciones continuaron y el hombre terminó con una herida de bala en la pierna, internado en el Hospital de la ciudad.

El hecho se produjo en el albergue transitorio “Pasión Hot”, ubicado sobre la calle Naciones Unidas de Cipolletti. Según indicaron fuentes policiales, el herido se encuentra fuera de peligro: fue atendido en el Hospital Moguillansky y ya le dieron el alta. La pistola, calibre 22, quedó secuestrada en el marco de la investigación.

Ni el hombre ni la mujer quisieron realizar más declaraciones ante los efectivos policiales. Sólo indicaron que el arma se disparó en el medio de una discusión de pareja. Por lo que se pudo analizar en el lugar, la herida habría sido autoinfligida. Era el hombre quien manipulaba la pistola.

El estrépito alarmó al personal del motel durante la tarde del domingo y rápidamente alertó a la comisaría 45 y al Servicio de Emergencias. Los efectivos policiales intentaron tomar declaración a la pareja, pero ellos se negaron y adelantaron su decisión de no continuar con una denuncia penal.

De todos modos, se adoptaron las medidas necesarias: la policía científica realizó las pericias de rigor en el lugar; y se secuestró la pistola. La fiscal de turno dispuso el inicio de una investigación por tenencia y portación ilegal de arma de fuego y por lesiones.

Fuente: Cipo 360