Miércoles inestable: Mañana de lluvias y tarde nubosa en la ciudad

El servicio meteorológico detalla el comportamiento del clima para la jornada de mañana en la ciudad:

La madrugada iniciará con un 70% de probabilidad de lluvia débil a las 02:00 (16°C), intensificándose a las 05:00 con un 90% de probabilidad y 4 mm de acumulación.

Durante la mañana, a las 08:00 se mantiene un 60% de probabilidad de lluvia (16°C), bajando al 40% hacia las 11:00 con una temperatura de 17°C.

Por la tarde, el tiempo comenzará a mejorar. A las 14:00 se espera cielo parcialmente nuboso con 21°C, alcanzando la máxima de 24°C a las 17:00 bajo condiciones similares. Hacia las 20:00 el cielo presentará nubes y claros con 22°C, para finalizar el día a las 23:00 con cielo despejado y una temperatura de 17°C.

T.B