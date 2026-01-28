14°
Esquel, Argentina
Miércoles 28 de Enero de 2026
28 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Miércoles inestable: Mañana de lluvias y tarde nubosa en la ciudad

El reporte meteorológico anticipa un 90% de probabilidad de lluvia para las primeras horas del día, mejorando hacia la noche con cielo despejado.
El servicio meteorológico detalla el comportamiento del clima para la jornada de mañana en la ciudad:

 

La madrugada iniciará con un 70% de probabilidad de lluvia débil a las 02:00 (16°C), intensificándose a las 05:00 con un 90% de probabilidad y 4 mm de acumulación.

 

Durante la mañana, a las 08:00 se mantiene un 60% de probabilidad de lluvia (16°C), bajando al 40% hacia las 11:00 con una temperatura de 17°C.

 

Por la tarde, el tiempo comenzará a mejorar. A las 14:00 se espera cielo parcialmente nuboso con 21°C, alcanzando la máxima de 24°C a las 17:00 bajo condiciones similares. Hacia las 20:00 el cielo presentará nubes y claros con 22°C, para finalizar el día a las 23:00 con cielo despejado y una temperatura de 17°C.

 

 Yolanda Sepúlveda (Yoli) QEPD
 Un alivio: martes con probabilidad de lluvia
 Esquel inauguró la Plazoleta Alemana y el Buddy Bär "Manfredo"
 Corte programado en Esquel: Realizarán podas preventivas en líneas de media tensión este miércoles
 El Dipy se presentará en Esquel
 El fuego en PNLA está a 22 kilómetros de Esquel
 Esquel: El municipio intervino ante un intento de usurpación en el acceso a Valle Chico
 Alerta máxima en la cordillera: el fuego amenaza con unirse y avanza hacia Esquel
 Emergencia en Los Alerces: llegan refuerzos de cuatro provincias para frenar el avance del fuego
 Medidas estrictas para prevenir incendios en las reservas de Esquel
