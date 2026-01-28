Comodoro se une por la cordillera: lanzan colecta para asistir a Cholila y Los Alerces

Mientras los incendios forestales continúan castigando la cordillera chubutense, la solidaridad se activa en la ciudad petrolera. Un grupo de voluntarios, en conjunto con la Fundación Isabel, inició una campaña de recolección de insumos para asistir a brigadistas y pobladores rurales que hoy enfrentan las llamas, especialmente en la zona de Cholila, señalada como uno de los puntos más críticos de la emergencia.

Lili Thomas, voluntaria que articula la logística desde Comodoro Rivadavia con la Comisión de Pobladores de Villa Lago Futalaufquen, advirtió sobre la gravedad del panorama: «Quizás en los medios no se ve mucho, pero lo más afectado hoy es la zona de Cholila; el fuego está rodeando el pueblo y ha afectado miles de hectáreas», explicó, resaltando la necesidad de apoyo directo a los vecinos.

Insumos prioritarios: ¿Qué se necesita?

El objetivo es equipar a los pobladores que combaten el fuego en sus propios territorios. Para ello, se solicitan:

Herramientas hídricas: Contenedores de agua ("tótems"), mangueras y bombas de agua (utilizadas para armar unidades de ataque rápido en camionetas particulares).

Insumos de farmacia: Guantes, barbijos, crema Platsul y colirio para la vista.

Las donaciones materiales se reciben en la sede de la Fundación Isabel, ubicada en la calle Tirso López (esquina del galpón verde). Todo lo recolectado saldrá rumbo a la cordillera este sábado.

Cuentas oficiales para donaciones monetarias

Para optimizar recursos y evitar fletes costosos, se han habilitado dos canales de transferencia con fines específicos:

1. Para compra de Forraje (Gestión con Sociedad Rural Esquel): Destinado a alimentar ganado y mascotas que perdieron su sustento por el fuego.

Alias: TORNO.ETICA.GRAMO

Titular: Sociedad Rural Esquel

CBU: 8300027-01002005860019

2. Para Combustible e insumos generales: Administrado por la Asociación Civil de Pobladores Rurales de la Reserva Los Alerces para gastos operativos de los vehículos en zona de combate.

Alias: RING.VIAJE.REASUME

CBU: 0830002703007906280014

Cuenta: 00200079062800102

«Desde la fundación hacemos hincapié en que quien no pueda o no sepa qué donar, transfiera directamente; después se hace el balance y se muestra en qué se invirtió», aseguró Thomas, destacando que el proceso es totalmente transparente y que cada poblador firma el acta de recepción de los insumos.





M.G