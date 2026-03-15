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15 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Orgullo nacional: tres argentinos compiten esta noche en los Premios Oscar 2026

A pesar de la ausencia de una producción 100% nacional en la categoría de Película Internacional, tres profesionales argentinos integran las ternas más importantes de la noche.
Por Redacción Red43

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Este domingo 15 de marzo, la atención del mundo del cine se posa sobre el Dolby Theatre. Con la conducción de Conan O’Brien, la Academia de Hollywood entrega sus premios anuales y, para el público argentino, la expectativa está puesta en tres nombres que han logrado colarse en la élite de la industria.

 

Los tres argentinos en carrera

 

Florencia Martín – Mejor Diseño de Producción De raíces cordobesas, Florencia ya es una cara conocida en la Academia (fue nominada previamente por Babylon). Este año compite por su impresionante trabajo en "Una batalla tras otra" (One Battle After Another), la nueva película de Paul Thomas Anderson. Martín, que ya ganó este año el premio del Sindicato de Directores de Arte, es una de las grandes favoritas de la noche.

 

Santiago Fillol – Mejor Película Internacional El cordobés Santiago Fillol es el co-guionista de "Sirat: trance en el desierto", la película que representa a España en esta categoría. Fillol, quien reside en Barcelona desde hace años, ha sido una pieza clave en la construcción narrativa de este filme que compite cabeza a cabeza con producciones de Francia, Noruega y Brasil.

 

Violeta Kreimer – Mejor Cortometraje de Ficción La productora argentina llega a la alfombra roja gracias a su trabajo en "Two People Exchanging Saliva". Su presencia confirma que el talento nacional no solo brilla en las grandes producciones, sino también en los formatos cortos, donde la creatividad y el riesgo artístico son fundamentales para captar la atención de la Academia.

 

¿Qué pasó con "Belén"?

 

La película dirigida por Dolores Fonzi, que aborda la historia real de una joven presa por un aborto espontáneo, generó una gran repercusión internacional y llegó a integrar la "shortlist" de las 15 mejores películas extranjeras. Sin embargo, en el corte final de enero, la cinta no logró quedar entre las cinco nominadas definitivas, dejando a la Argentina sin su novena nominación histórica en esa categoría.



M.G

 

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