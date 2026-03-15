Trevelin: exitosa cosecha de bulbos y nuevas proyecciones para la temporada de tulipanes

El intendente de Trevelin y sus Parajes, Héctor Ingram, junto a la secretaria de Turismo, Cintia Figueroa, visitaron el campo de cultivo de Tulipanes Patagonia, donde actualmente se encuentran finalizando las tareas de cosecha de bulbos tras una temporada calificada como muy positiva.

Durante la recorrida, Figueroa destacó que los bulbos plantados en 2025 lograron una adaptación óptima al suelo y al clima de la región, lo que resultó en un florecimiento de alta calidad. Asimismo, puso en valor el trabajo sostenido que realiza la familia Ledesma al frente del emprendimiento, consolidando un atractivo que ya es marca registrada de la zona cordillerana.

Novedades para el ciclo 2026

De cara a la próxima temporada, los responsables del establecimiento adelantaron que apostarán a mantener la misma superficie cultivada, pero incrementando la cantidad de flores. Además, se planea la incorporación de nuevos servicios diseñados para mejorar la experiencia del visitante y atender las diversas necesidades de los turistas que llegan de todo el mundo.

En cuanto a la fecha de apertura para este 2026, la funcionaria aclaró que aún no hay un día definido. “Esto dependerá de las condiciones climáticas del invierno”, informó Figueroa, señalando que el anuncio oficial se realizará oportunamente a través de los canales de la Secretaría de Turismo y del propio emprendimiento.

Un arcoíris al pie de la cordillera

El campo de tulipanes se ha convertido en un motor fundamental para la economía local, posicionando a Trevelin en el mapa turístico internacional. El cultivo cuenta con una impresionante diversidad de especies, entre las que se destacan variedades como Angelique, Ad Rem, Strong Gold, Triple A, Kingsblood, Hocus Pocus, Ile De France, Inzell, Maureen, La Courtine, Dordogne, Renown, Menton, Sevilla, Rosario, Silentia, Leen Van Der Mark, Monte Carlo, Rococó, Sancerre, Shirley, Scheeper, Saigon, Curry, Yokohama, Barcelona y Queen of Night.

Esta magnitud y colorido hacen de Tulipanes Patagonia una experiencia única que continúa fortaleciendo la identidad turística de la región y proyectando a Trevelin como uno de los destinos más visitados y fotografiados de la Patagonia argentina.









M.G