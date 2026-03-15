12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 15 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43TrevelinTulipanes
15 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Trevelin: exitosa cosecha de bulbos y nuevas proyecciones para la temporada de tulipanes

El intendente y la secretaria de Turismo recorrieron el campo de la familia Ledesma tras finalizar la cosecha de bulbos. Para el próximo ciclo, el atractivo sumará servicios para los visitantes y una mayor densidad de flores.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El intendente de Trevelin y sus Parajes, Héctor Ingram, junto a la secretaria de Turismo, Cintia Figueroa, visitaron el campo de cultivo de Tulipanes Patagonia, donde actualmente se encuentran finalizando las tareas de cosecha de bulbos tras una temporada calificada como muy positiva.

 

Durante la recorrida, Figueroa destacó que los bulbos plantados en 2025 lograron una adaptación óptima al suelo y al clima de la región, lo que resultó en un florecimiento de alta calidad. Asimismo, puso en valor el trabajo sostenido que realiza la familia Ledesma al frente del emprendimiento, consolidando un atractivo que ya es marca registrada de la zona cordillerana.

 

Novedades para el ciclo 2026

 

De cara a la próxima temporada, los responsables del establecimiento adelantaron que apostarán a mantener la misma superficie cultivada, pero incrementando la cantidad de flores. Además, se planea la incorporación de nuevos servicios diseñados para mejorar la experiencia del visitante y atender las diversas necesidades de los turistas que llegan de todo el mundo.

 

En cuanto a la fecha de apertura para este 2026, la funcionaria aclaró que aún no hay un día definido. “Esto dependerá de las condiciones climáticas del invierno”, informó Figueroa, señalando que el anuncio oficial se realizará oportunamente a través de los canales de la Secretaría de Turismo y del propio emprendimiento.

 

Un arcoíris al pie de la cordillera

 

El campo de tulipanes se ha convertido en un motor fundamental para la economía local, posicionando a Trevelin en el mapa turístico internacional. El cultivo cuenta con una impresionante diversidad de especies, entre las que se destacan variedades como Angelique, Ad Rem, Strong Gold, Triple A, Kingsblood, Hocus Pocus, Ile De France, Inzell, Maureen, La Courtine, Dordogne, Renown, Menton, Sevilla, Rosario, Silentia, Leen Van Der Mark, Monte Carlo, Rococó, Sancerre, Shirley, Scheeper, Saigon, Curry, Yokohama, Barcelona y Queen of Night.

 

Esta magnitud y colorido hacen de Tulipanes Patagonia una experiencia única que continúa fortaleciendo la identidad turística de la región y proyectando a Trevelin como uno de los destinos más visitados y fotografiados de la Patagonia argentina.



 

 

M.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Fin de la búsqueda: hallaron a Gustavo Joaquín Ríos tras el operativo policial
2
 "No me imagino un trabajo mejor"
3
 QEPD: Miguel Ángel Kolodziejezuk
4
 Puerto Madryn: asesinaron a puñaladas a un chico de 16 años en un boliche
5
 Formación docente en Chubut: así es la nueva normativa para proyectos e innovación
1
 Sierra Colorada celebró el Mes de la Mujer con caminatas, música y sabores ancestrales
2
 Alerta en Comodoro: advierten sobre un aumento de bebés que nacen con cocaína en sangre
3
 Esquel se prepara para su primera "Fiesta Maradoniana" en Paprika
4
 Fabián Corbalán construyó con sus propias manos un gimnasio de boxeo
5
 Esquel, un escenario de película: el legado cinematográfico de la cordillera
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -