El Club Cordillerano invita a varones y mujeres a sumarse a sus equipos este 2026

Con el objetivo de seguir potenciando una disciplina que no para de crecer en la cordillera, el Club Cordillerano Esquel inició formalmente su convocatoria para la temporada 2026. La invitación está dirigida tanto a quienes ya tienen experiencia en el deporte como a aquellos que nunca han practicado y desean dar sus primeros pasos en el hockey pista y césped.

Categorías y entrenamientos

El club cuenta con una estructura completa que abarca todas las edades, asegurando un espacio de formación y competencia para cada etapa:

Formativa e Infantiles: Un semillero que participa activamente en encuentros locales y regionales.

Competitivas: Séptima, sexta y quinta división.

Mayores: Primera división tanto en Damas como en Caballeros.

Los entrenamientos se llevan adelante frecuentemente en instalaciones cubiertas, destacándose la actividad en el complejo La Gambeta (ubicado en calle Conesa y Colegio 713), lo que permite la práctica constante durante todo el año.

Proyección regional

Ser parte del "Cordillerano" implica integrarse a una de las instituciones con mayor trayectoria en la zona. El club mantiene una agenda activa de competición que incluye giras por la región patagónica, participando en encuentros en localidades como Tecka, El Bolsón, Trevelin, Trelew y San Carlos de Bariloche.

Cómo sumarse

Para los interesados en sumarse a la familia del Cordillerano, la institución ha puesto a disposición dos líneas de contacto directo para consultas sobre horarios e inscripciones:

Andrea: 2945-427444

Carla: 11-70846600





M.G