Misterio en EE.UU: una vecina de Banfield desapareció hace cinco días en Los Ángeles

La angustia crece minuto a minuto para la familia de Narela Micaela Barreto, una joven argentina de 21 años oriunda de la localidad bonaerense de Banfield, de quien no se tiene rastro desde el pasado 23 de enero en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.

La alerta fue lanzada por sus allegados a través de las redes sociales ante la desesperación por la falta de contacto. Según el afiche de búsqueda que circula masivamente, Narela fue vista por última vez el viernes pasado. “¡Se busca! Por favor, cualquier información que tengas, comunicate a cualquier hora al 786-736-0184”, reza el desesperado pedido.





Denuncia de falta de respuestas Ayelén, prima de la joven y residente también en Estados Unidos, es quien lidera la búsqueda desde el terreno y no ocultó su indignación ante la burocracia policial. “Necesitamos saber sobre su paradero. No tenemos respuesta de las fuerzas policiales de EE.UU. ¡Ya son cinco días desaparecida!”, publicó en su cuenta de Instagram.

La familia aclaró que Narela se encontraba en el país de manera legal: “Tiene todos sus papeles y la VISA”, aseguró su prima, quien además confirmó que ya se han puesto en contacto con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para descartar cualquier inconveniente administrativo, sin obtener resultados positivos hasta el momento.

"Es mi hermana del alma" A través de mensajes cargados de dolor, Ayelén describió el vínculo que las une y el estado de shock en el que se encuentra la familia. “Perdón por no tener las fuerzas para responder todos los mensajes... Estoy totalmente destruida. Ella, más que mi primita, es mi hermana del alma”, escribió en una de sus historias.

La búsqueda de Narela Barreto se ha vuelto prioridad para la comunidad argentina en Los Ángeles. Se solicita a cualquier persona que pueda aportar datos sobre su paradero, o que la haya visto en los últimos días, que se comunique de inmediato a los números de contacto difundidos.









M.G