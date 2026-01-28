18°
28 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Nueva gestión en Los Alerces: conformaron un equipo técnico para enfrentar la emergencia

Autoridades nacionales presentaron al equipo que liderará el Parque durante la emergencia ígnea. Buscan fortalecer el vínculo con Esquel, Trevelin y Cholila para la recuperación del área.
Por Redacción Red43

En un encuentro clave realizado esta mañana en el Centro de Visitantes, autoridades de la Administración de Parques Nacionales (APN) se reunieron con el personal del área protegida para formalizar la nueva estructura de mando. El objetivo central es reorganizar los departamentos técnicos para enfrentar con mayor eficacia el combate de los incendios forestales y garantizar la continuidad de las funciones esenciales de la unidad de conservación.

 

La reunión estuvo encabezada por el director nacional de Operaciones, José Albrizio, junto al director regional Sur, Damián Mujica, y los guardaparques Ariel Rodríguez Albertani y Carolina Juárez. Ellos conforman el Equipo Técnico de Gestión y Fortalecimiento Institucional que administrará el Parque de manera colegiada durante esta etapa de crisis.

 

Roles y estructura de la nueva etapa

Para este ciclo de trabajo, la gestión se dividirá en responsabilidades específicas para agilizar la toma de decisiones:

 

  • Ariel Rodríguez Albertani: Será el responsable del despacho de firma de la Intendencia.

     

  • Damián Mujica: Estará a cargo de la planificación de las relaciones institucionales y del funcionamiento del Cuerpo de Guardaparques.

     

  • Carolina Juárez: Asumirá la responsabilidad técnica del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE), área crítica en el contexto actual.

     

Unidad con la comunidad y recuperación integral

Durante el encuentro, las autoridades hicieron hincapié en la necesidad de trabajar de forma unificada. La misión no solo se limita al combate del fuego, sino a generar una "agenda de recuperación integral" que incluya activamente a los prestadores de servicios, pobladores y a las comunidades vecinas de Esquel, Trevelin y Cholila.

 

Esta nueva conformación es el resultado de una auditoría realizada por la delegación institucional que se incorporó al Comando Operativo el pasado 6 de enero, liderada por el presidente de APN, Sergio Álvarez. Con este cambio, se busca fortalecer el vínculo histórico con las localidades cercanas y construir escenarios propositivos que permitan al Parque Nacional Los Alerces superar la emergencia actual y retomar su senda de desarrollo turístico y conservación sustentable.





M.G

 

