29 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Incendios en la Patagonia: Nación giró $4.000 millones a Chubut

Mientras se evalúa declarar la Emergencia Ígnea, el Gobierno nacional oficializó una millonaria asignación para el sistema de Bomberos Voluntarios y transfirió a la provincia más afectada por los focos.
Los incendios forestales que afectan a la Patagonia mantienen la emergencia en el centro de la agenda nacional. En ese contexto, el Gobierno nacional confirmó una transferencia de $4.000 millones a Chubut en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), al tiempo que avanzó con un refuerzo del financiamiento destinado al sistema de Bomberos Voluntarios en todo el país.

 

La medida quedó formalizada a través de la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, que dispone la distribución de más de $100.800 millones entre asociaciones de bomberos voluntarios para la compra de equipamiento, indumentaria, materiales y para tareas de capacitación. Los fondos buscan fortalecer la capacidad de respuesta ante incendios y otras emergencias.

 

El anuncio se dio en paralelo al pedido de los gobernadores patagónicos para que el Congreso de la Nación trate la declaración de la Emergencia Ígnea. Mientras se evalúa esa posibilidad, el Ejecutivo nacional apunta a contener el impacto de los incendios y a reforzar la asistencia a las provincias más afectadas.

 

 

