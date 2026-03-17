Acceso al nivel superior: Se encuentran abiertas las inscripciones para el programa Mayores de 25

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, informa que hasta el 27 de marzo estará abierta la preinscripción al Dispositivo Mayores de 25, una propuesta destinada a adultos que no hayan finalizado el nivel secundario y deseen acceder a carreras del nivel superior.

La preinscripción se realiza a través de la Plataforma DINO (280 460-3466) y estará disponible hasta el 27 de marzo en su primera instancia, con otra apertura prevista para el 15 de julio.

La iniciativa forma parte de un dispositivo que contempla instancias de formación y evaluación orientadas a que los aspirantes puedan acreditar conocimientos y aptitudes suficientes para iniciar estudios superiores, en el marco de la normativa vigente que regula el acceso excepcional a este nivel educativo.

Organización del dispositivo y sedes regionales

El Dispositivo Mayores de 25 se desarrollará en Institutos Superiores de Formación Docente designados como sedes por región educativa, los cuales estarán a cargo de la organización de los talleres, la recepción de la documentación de los aspirantes y el acompañamiento del proceso formativo.

Las sedes definidas para el ciclo lectivo 2026 son:

Región I: ISFD N° 813 (Lago Puelo)

Región II: ISFD N° 803 (Puerto Madryn)

Región III: ISFD N° 804 (Esquel)

Región IV: ISFD N° 808 (Trelew)

Región V: ISFD N° 819 (Sarmiento)

Región VI: ISFD N° 802 (Comodoro Rivadavia)

El dispositivo contempla talleres con una carga horaria de tres horas cátedra cada uno, correspondientes a las unidades curriculares Ciencias Naturales, Construcción Ciudadana y Lengua e Historia. Estas instancias están orientadas a fortalecer capacidades vinculadas con la comprensión lectora, la producción escrita, el razonamiento lógico y el análisis de problemáticas sociales.

Cronograma e instancias de evaluación

El primer corte del dispositivo comenzará con la preinscripción del 16 al 27 de marzo, seguida por la recepción de documentación entre el 27 de marzo y el 1 de abril.

Posteriormente, el segundo corte del año prevé una nueva preinscripción del 15 al 24 de julio, con inicio de cursada el 10 de agosto y finalización el 4 de diciembre.

Desde el Ministerio de Educación se informa que, ante cualquier consulta o para recibir orientación sobre el proceso de inscripción y los requisitos del dispositivo, las personas interesadas podrán acercarse a partir del 16 de marzo a los Institutos Superiores sede de cada región educativa, donde se brindará información y acompañamiento para la inscripción.







M.G