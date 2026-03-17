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17 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

El taxista que quería cambiar "un viaje por un beso" y que fue denunciado por abuso

Tiene 61 año y le dijo a una pasajera de 23 que no le cobraría si lo besaba. La chica lo denunció y ahora todo está en manos de la justicia. La reacción en las redes.
Por Redacción Red43

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Un caso de acoso sexual denunciado en Caleta Olivia encendió la alarma en la ciudad santacruceña y volvió a poner el foco en la seguridad de las mujeres al utilizar servicios de transporte.

 

Una joven de 23 años acusó a un taxista de 61 de haberle realizado una propuesta de contenido sexual a cambio de beneficios en los viajes, en un contexto que —según relató— la hizo sentir vulnerable e intimidada.

 

La denuncia fue radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde la víctima brindó detalles de lo ocurrido y recibió contención por parte del personal especializado. El hecho, que también se viralizó en redes sociales, generó un fuerte repudio y abrió el debate sobre este tipo de situaciones que muchas veces no se visibilizan.

 

De acuerdo al testimonio de la joven, el acusado es un taxista que presta servicio en una remisería del barrio Vista Hermosa 2, a quien conocía de viajes anteriores. Esa frecuencia en los traslados había generado cierta confianza, lo que, según indicó, fue aprovechado por el hombre para avanzar con una propuesta inapropiada.

 

El episodio ocurrió el jueves pasado, cuando el conductor la trasladaba desde su lugar de trabajo hasta su domicilio. Durante el trayecto, el taxista le manifestó que tenía “una propuesta” para hacerle, pidiéndole previamente que no se lo tomara a mal. Instantes después, le habría ofrecido no cobrarle futuros viajes. "Me propuso un beso a cambio de viajes gratuitos", afirmó.

 

La joven describió el momento como tenso y angustiante. Me sentí muy incómoda, no sabía qué decir ni cómo reaccionar”, expresó. También remarcó que la diferencia de edad y el hecho de estar sola en el vehículo influyeron en su sensación de vulnerabilidad.

 

Tras lo sucedido, la víctima decidió acudir a la Comisaría de la Mujer para formalizar la denuncia. Allí, según relató, fue atendida por personal que le brindó contención y le explicó los pasos a seguir en este tipo de casos.

 

“La policía fue muy amable conmigo, me escucharon y me apoyaron en todo momento”, contó. Además, le recomendaron evitar cualquier tipo de contacto con el denunciado mientras se llevan adelante las actuaciones correspondientes.

 

La causa quedó en manos de la Justicia, que ahora deberá evaluar las pruebas y testimonios para determinar los pasos a seguir. No se descarta que se tomen medidas preventivas en relación al acusado mientras avanza la investigación.

 

“La policía fue muy amable conmigo, me escucharon y me apoyaron en todo momento”, contó. Además, le recomendaron evitar cualquier tipo de contacto con el denunciado mientras se llevan adelante las actuaciones correspondientes.

 

La causa quedó en manos de la Justicia, que ahora deberá evaluar las pruebas y testimonios para determinar los pasos a seguir. No se descarta que se tomen medidas preventivas en relación al acusado mientras avanza la investigación.

 

Fuente y foto: El Caletense.

 


 

 

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