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17 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Gaiman: Interceptan camioneta con gran cantidad de carne de guanaco ilegal

Un patrullaje preventivo detectó el traslado irregular de animales silvestres despostados en la madrugada del martes. Los efectivos incautaron la carne y el cuchillo utilizado para el faenado.
Por Redacción Red43

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Efectivos de la Comisaría Distrito Gaiman intervinieron en un procedimiento por infracción a la Ley de Fauna tras detectar el transporte irregular de productos cárnicos. El hecho ocurrió alrededor de la 01:30 horas en la intersección de las calles Tello y Sarmiento, en pleno sector céntrico de la localidad valletana.

 

Durante una recorrida preventiva de patrullaje, el personal policial observó la circulación de una camioneta Toyota Hilux de color blanco. El vehículo se desplazaba con la caja de carga cubierta por una lona negra, pero con bultos visibles que alertaron a los uniformados.

 

Al proceder a la detención de la marcha y la identificación del conductor, este manifestó de forma voluntaria que trasladaba carne de guanaco. Ante esto, se realizó una inspección detallada del rodado.

 

Tras la verificación, los efectivos constataron la presencia de:

 

Piezas de guanaco: 18 lomos, 18 paletas y 18 cuartos.

 

Otras especies: Una liebre y una cabeza de vaca.

 

Elementos adicionales: Se procedió al secuestro de un cuchillo que habría sido utilizado para las tareas de desposte de los animales.

 

Debido a la falta de permisos de caza, la carencia de controles sanitarios y la violación a la normativa vigente, se dispuso el secuestro total de la mercadería. Según lo establecido por la ley, la carga será destruida mediante el método de incineración para evitar su comercialización o consumo.




M.G

 

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