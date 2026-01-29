SUH en Chubut: Provincia intensifica la prevención tras los casos registrados en la zona

Con el objetivo de consolidar las estrategias de prevención ante el avance de la temporada estival, el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud que conduce Denise Acosta, encabezó una reunión clave con referentes de Ambiente, el Ministerio de Producción y el SENASA. El encuentro, realizado en Rawson, buscó establecer una hoja de ruta definitiva para enfrentar el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH), una problemática con alto impacto sanitario en niños menores de seis años.

Seguimiento y vigilancia activa

La conformación de esta mesa de trabajo surge tras el análisis de la situación epidemiológica de los últimos meses. Entre noviembre y diciembre pasados, se confirmaron tres casos de la enfermedad en niñas y niños de Rawson, Puerto Madryn y Trelew, los cuales recibieron las intervenciones clínicas correspondientes.

Durante el año pasado, la provincia registró un total de 10 casos acumulados (una tasa de 1,7 por cada 100.000 habitantes). Ante este panorama, el Ejecutivo Provincial decidió profundizar la articulación con los municipios de Trelew, Rawson, Gaiman, Dolavon, 28 de Julio, Puerto Madryn y Puerto Pirámides para unificar las políticas de control bromatológico y ambiental.

Estrategia integral y prevención comunitaria Las autoridades acordaron fortalecer los controles en los puntos de venta de alimentos y en los procesos productivos de la región. No obstante, recalcaron que la prevención en el hogar sigue siendo la herramienta más eficaz. Las recomendaciones principales incluyen:

Seguridad en carnes: Cocción completa, especialmente de la carne picada, la cual no debe ser ofrecida a menores de 5 años.

Higiene alimentaria: Lavado riguroso de manos, frutas y verduras, evitando siempre la contaminación cruzada entre productos crudos y cocidos.

Agua y recreación: Consumo exclusivo de agua potable y mantenimiento estricto de los niveles de cloro en piletas domésticas y centros recreacionales.



Síntomas y alerta temprana



El SUH es provocado por la bacteria Escherichia coli. El cuadro clínico suele iniciarse con una diarrea persistente que, a los pocos días, puede volverse sanguinolenta, acompañada de dolor abdominal y vómitos. Los signos de alarma posteriores incluyen palidez y una marcada disminución en la frecuencia de orina por compromiso renal.

Desde la Secretaría de Salud insistieron en que, ante cualquier sospecha, es fundamental concurrir de inmediato al hospital o centro de salud más cercano, ya que la detección precoz es determinante para la evolución de los pacientes pediátricos.









