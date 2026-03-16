Trevelin fue sede del 1° Provincial de Natación de FENACH

La Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes realizó el 1° Torneo Provincial de Natación de FENACH, con el acompañamiento de Chubut Deportes. El certamen se desarrolló el 14 y 15 de marzo en el Natatorio Municipal y reunió a más de 280 nadadores de nueve equipos provenientes de distintos puntos de la provincia.

Del torneo participaron representantes de EME de Esquel, Triatletas de Puerto Madryn, Ferro de Puerto Madryn, Myfanuy de Rawson, Municipal de Comodoro Rivadavia, Acuarium de Comodoro Rivadavia, Club Argentino de Gaiman, Equipo Municipal de Trelew y el equipo Municipal de Trevelin, en una competencia que incluyó pruebas individuales y postas a lo largo de dos jornadas.

El secretario de Deportes de Trevelin, Carlos Sainz, destacó la importancia de este tipo de encuentros para el desarrollo de la disciplina en la provincia y señaló que el Natatorio Municipal estuvo colmado de nadadores, profesores, familias, jueces y personal técnico.

“Estoy muy contento de ver cómo estos torneos involucran, año a año, a cada vez más jóvenes nadadores de la provincia. Recibirlos en nuestro natatorio es un placer y un orgullo”, expresó.

Asimismo, remarcó el trabajo del equipo organizador. “El nivel de organización de los coordinadores de la Secretaría de Deportes hace que un torneo con semejante número de deportistas transcurra con puntualidad y excelente dinámica. Felicitaciones para ellos”, señaló.

Sainz adelantó además que el calendario deportivo del natatorio continuará en las próximas semanas. “En un par de semanas estaremos recibiendo a los Máster de la provincia, los nadadores adultos”, indicó.

Por otra parte, el funcionario agradeció el acompañamiento institucional que hizo posible la realización del evento. “Agradezco el apoyo de Chubut Deportes y la constante presencia de Milton Reyes en cada uno de los eventos importantes de nuestra localidad, con quien pudimos acordar algunas estrategias para terminar de reparar la pileta chica”, señaló.

También destacó la presencia de autoridades locales durante el desarrollo del torneo, entre ellas el secretario coordinador de Gabinete, Livio Espinoza, y el concejal Facundo País, quienes se acercaron a acompañar la actividad deportiva.

Finalmente, Sainz remarcó “el apoyo incondicional de nuestro intendente Ingram para cada desafío, que es fundamental para la organización de este tipo de eventos de gran magnitud”, subrayando la importancia de continuar promoviendo espacios de encuentro y competencia para los deportistas de toda la provincia.

R.G.