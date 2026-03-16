Entró como cliente, amenazó a la cajera y escapó con la recaudación: Terminó detenido en la plaza

Un operativo policial activado tras un llamado al 911 RN Emergencias terminó con un hombre detenido y parte del dinero robado recuperado en El Bolsón, en un hecho ocurrido el sábado.

El episodio se registró cerca de las 13 horas en un comercio ubicado sobre la avenida San Martín, en la intersección con la calle Matheu. Según la denuncia, un hombre ingresó al local simulando ser un cliente y comenzó a realizar consultas sobre algunos productos.

Momento del robo

De acuerdo con el relato de la empleada, el hombre se acercó al mostrador y comenzó a exigirle la entrega del dinero de la caja registradora. Durante la intimidación insinuó que tenía un arma de fuego escondida en uno de los bolsillos de su campera.

En medio de la tensión, la trabajadora intentó impedir el robo y se produjo un breve forcejeo. A pesar de la resistencia, el sospechoso logró apoderarse de la recaudación del comercio. Según la denuncia, el botín ascendía a 340 mil pesos en efectivo, compuesto principalmente por billetes de diez mil y veinte mil pesos.

Tras tomar el dinero, el delincuente escapó rápidamente del lugar.

Intervención policial

La situación fue advertida a través de un llamado al 911 RN Emergencias, lo que permitió que un móvil de la Comisaría 12° de El Bolsón se dirigiera rápidamente al lugar del hecho.

Cuando los efectivos llegaron al comercio, entrevistaron a la empleada, quien aún se encontraba visiblemente nerviosa por lo ocurrido. Con los datos aportados, la Policía difundió de inmediato entre los patrulleros y el personal en servicio las características físicas y la vestimenta del sospechoso.

La descripción coincidía con la de un hombre que había sido identificado horas antes durante otra intervención policial, lo que permitió orientar el operativo.

Detención en la plaza Ceferino

Minutos después, localizaron a un hombre con características similares en la plaza Ceferino, un espacio público ubicado a pocas cuadras del comercio afectado.

Al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó desprenderse de parte del dinero en el sector de juegos infantiles. Durante el rastrillaje realizado en la plaza, los efectivos encontraron 220 mil pesos en efectivo, que se presume forman parte del dinero sustraído momentos antes.

En ese lugar fue reducido el sospechoso, un hombre de 42 años, y sometido a un cacheo preventivo para descartar que llevara armas.

Pericias y traslado a la Comisaría

Tras la detención, se solicitó la intervención del Gabinete de Criminalística, que llevó adelante las pericias tanto en el comercio donde ocurrió el robo como en la plaza donde se produjo la aprehensión.

Posteriormente, el detenido fue trasladado a la Comisaría, donde quedó alojado mientras se realizaban las diligencias de rigor y se aguardaban las directivas judiciales en el marco de la causa.

O.P.